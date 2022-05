FM Logistic w Błoniu pomieści produkty Teva Pharmaceuticals

Jeden z największych centrów magazynowania i dystrybucji produktów farmaceutycznych w Centralnej Europie został wybrany przez Teva Pharmaceuticals.

Docelowo firma Teva zajmie powierzchnię 7,2 tys. mkw. obejmując jednocześnie 14,5 tys. miejsc paletowych.

Współpraca zapewni 14,5 tys. miejsc paletowych.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2021 i obejmie 14,5 tys. miejsc paletowych, z których większość jest już gotowa. Obecnie trwa zatowarowanie magazynu. Dzięki outsourcingowi usług logistycznych, firma Teva będzie mogła skoncentrować się na swojej kluczowej działalności, jaką jest dostarczanie pacjentom generycznych i specjalistycznych leków.

- Współpraca z Teva Pharmaceuticals to dla naszej firmy nowe wyzwania, ale też olbrzymia satysfakcja wynikająca z możliwości obsługi tak znanej i szanowanej organizacji – mówi Marzena Świerczewska, Platform Director FM Logistic CE w Błoniu. – Zakładamy nie tylko wsparcie operacyjne naszego klienta, ale także doradztwo w rozwiązaniach optymalizujących łańcuch dostaw – zapewnienie pacjentom leków poprawiających komfort życia i ratujących zdrowie.

- Każdego roku do pacjentów w Polsce trafia ponad 70 milionów opakowań naszych leków. To ogromna odpowiedzialność, a także bardzo duża kompleksowość działania. Dostarczamy produkty lecznicze we wszystkich najważniejszych obszarach terapeutycznych, od onkologii przez kardiologię, neurologię po preparaty na ból i przeziębienie; preparaty w różnych postaciach oraz o różnych wymogach dotyczących transportu i przechowywania - komentuje Monika Nizio, dyrektor Komercyjnego Łańcucha Dostaw w Teva Pharmaceuticals Polska.

- To kluczowe, aby nasz partner logistyczny sprostał wymaganiom logistycznym i regulacyjnym, a także oczekiwaniom naszych odbiorców – hurtowni farmaceutycznych, aptek i szpitali,, dzięki którym nasze leki dostępne są dla tysięcy pacjentów każdego dnia – mówi Monika Nizio.

Jeden z największych na świecie producentów leków generycznych składować będzie w Błoniu swoje towary na powierzchni ok. 7,2 tys. mkw.

– Hurtownie farmaceutyczna powstała w ścisłej współpracy z zespołem projektowym klienta, według założeń gwarantujących doskonałość operacyjną, optymalizację i bezpieczeństwo działań logistycznych - mówi Paweł Janicki, Senior Business Development Director – Cieszymy się, że możemy wspierać naszego partnera w zakresie nowoczesnej i efektywnej logistyki.

Platforma logistyczna w Błoniu liczy niemal 85 tys mkw. i posiada ponad 100 tys. miejsc paletowych. Główni najemcy to sektor farmaceutyczno – kosmetyczny, co czyni obiekt największym centrum dystrybucji w regionie Centralnej Europy dla tej branży. FM Logistic prowadzi we wspomnianej lokalizacji obsługę logistyczną, w tym w kanale e-commerce, hurtowni farmaceutycznych, magazynów wytwórcy i importera swoich klientów. Operator też własną multikiencką hurtownię farmaceutyczną ze składem skład konsygnacyjnym Średnio miesięcznie obsługiwanych jest 30 tysięcy palet (przychodzących i wychodzących).

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług operatora dla farmacji jest certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej przyznany FM Logistic w 2020 roku przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.