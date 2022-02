FM Logistic w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności

Promotorem i koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja pozarządowa działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Karta Różnorodności to dokument promowany przez Komisję Europejską, który zobowiązuje pracodawcę m.in. do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy, realizowania działań na rzecz tworzenia i popularyzacji różnorodności.

– Utrzymywanie wysokich standardów we wszystkich naszych działaniach to jeden z celów FM Logistic. W tym duchu, powstał specjalny dokument wewnętrzny, w którym określone zostały standardy postępowania FM Group w zakresie zgodności m.in. z obowiązującymi przepisami prawa, przestrzegania praw człowieka, niedyskryminacji czy etyki, a nawet ochrony środowiska. Przystąpienie do sygnatariuszy Karty Różnorodności to kolejny etap na drodze promowania dobrych praktykach z tego zakresu, które w firmie są obecne od lat - powiedziała Marta Zonik, Finance Director Central Europe, FM Logistic.

– Bliskie, trwałe i oparte na zaufaniu relacje z pracownikami oraz partnerami biznesowymi, to dla nas priorytet. W FM Logistic od lat promujemy takie postawy. Ponadto, jako jeden z nielicznych operatorów logistycznych w kraju, możemy pochwalić się wysokim procentem kobiet wśród pracowników. Dziś, naszej organizacji w Polsce, jest to już ponad 50 proc. Dla nas to bardzo ważny wskaźnik, który potwierdza, że realnie przeciwdziałamy dyskryminacji i tworzymy równe szanse dla wszystkich, odczarowując tym samym wizerunek naszej branży. – mówi Blanka Borkowska, HR Director Central Europe, FM Logistic.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bardzo cieszymy się, że firma FM Logistic dołącza do sieci sygnatariuszy Karty Różnorodności. To grono organizacji znających wartość i potencjał różnorodnych pracowników i pracownic, a zarazem świadomych tego, że aby z niego skorzystać, trzeba być otwartym na niekończący się proces doskonalenia. Budowanie włączającej kultury organizacji jest trudną, ale i bardzo efektywną ścieżką rozwoju, która dobrze służy zatrudnionym, pracodawcom i całemu społeczeństwu, coraz częściej bardzo oczekiwaną także przez inwestorów. Życzę więc FM Logistic dużo satysfakcji i wielu sukcesów w tych działaniach, licząc na współpracę i dzielenie się wiedzą w ramach Karty Różnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.