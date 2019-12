FM Logistic w Panattoni Park Poznań VII

FM Logistic w Europie Centralnej to oddział międzynarodowego organizatora rozwiązań logistycznych powstałego w roku 1967 we Francji. Swoją działalność zagraniczną firma rozpoczęła w latach 90. ubiegłego stulecia otwierając swoje platformy między innymi w Polsce, Czechach i Słowacji, a następnie na Węgrzech, które obecnie tworzą wspólny region FM Logistic Europa Centralna. Aktualnie posiada 19 platform logistycznych, 24 magazyny przeładunkowe i zatrudnia ponad 5 500 tysiąca pracowników. Dysponuje łącznie ponad 750 tys. mkw. powierzchni magazynowej oraz flotą ok. 2,5 tysiąca pojazdów. Oferuje swoim klientom usługi związane z magazynowaniem, copackingiem oraz transportem towarów.

Panattoni Park Poznań VII to nowoczesne centrum dystrybucyjne, które składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni niemal 130 000 mkw. Park leży w miejscowości Koninko, 12 km od centrum Poznania, przy drodze ekspresowej S11.

W transakcji najemcę reprezentował Maciej Szczepański z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

– Panattoni wykazał duże zrozumienie dla potrzeb operacyjnych najemcy i zaproponował rozwiązanie spełniające wymagania operacyjne i lokalizacyjne. W ramach Panattoni Park Poznań VII realizowany jest właśnie obiekt magazynowy o powierzchni 46 tys. mkw., z czego blisko 10,000 mkw. zajmie FM Logistic – komentuje Maciej Szczepański, Business Development Manager w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.