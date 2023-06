Kolejna wielka inwestycja na rynku magazynów w Polsce. Fortress Real Estate Investments Limited rozpoczyna realizację parku magazynowego Fortress Logistics Park Zabrze o docelowej powierzchni 77 500 mkw.

Fortress Logistics Park Zabrze będzie pierwszą inwestycją w Europie, w której Fortress jest zarówno inwestorem, jak i deweloperem od początku procesu inwestycyjnego.

Spółka pozyskała także pierwszego najemcę - LIT Logistyka Polska.

Najemca wynajął około 11 600 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej.

Fortress Logistics Park Zabrze to park logistyczny klasy A, o docelowej powierzchni 77 500 mkw. Będzie zlokalizowany w centrum Górnego Śląska, zaledwie 4,5 km od pobliskiego węzła autostrady A1.

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie obiekt o powierzchni około 23 000 mkw., którego oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2024 r. Budynek będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe i techniczne. Zostanie wyposażony m.in. w panele fotowoltaiczne, inteligentny system monitorowania energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenie LED. Docelowo Fortress zamierza uzyskać dla obiektu certyfikat BREEAM New Construction Excellent.

Pierwszym najemcą parku będzie LIT Logistyka Polska. Firma jest częścią niemieckiej grupy LIT A.G., która od ponad 30 lat świadczy usługi logistyczne na rynku europejskim. Spółka podpisała długoterminową umowę najmu na około 11 600 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej w zabrzańskim parku, obejmującą też część biurowo-socjalną.

Nasza spółka matka, LIT Spedycja Polska, odnosi sukcesy na rynku spedycyjnym od ponad 20 lat, a od kilku lat intensywne rozwijamy się w sektorze logistycznym (3PL). Szukaliśmy przestrzeni magazynowej, która zapewni nam dogodny dostęp do rynku górnośląskiego, kluczowego dla naszego biznesu ze względu na obecność sektora motoryzacyjnego. Magazyn w Zabrzu to nasza druga, a zarazem największa nieruchomość w Polsce. Wierzymy, że długoterminowa współpraca z Fortress pozwoli nam usprawnić nasze działania biznesowe na polskim rynku - powiedział Paweł Żaboklicki, Prezes Zarządu LIT Logistyka Polska.

Fortress Logistics Park Zabrze to kolejna inwestycja Fortress na rynku europejskim. Spółka posiada już nieruchomości w Stargardzie, Bydgoszczy, Głuchowie pod Łodzią oraz Bukareszcie. Inwestycja w Zabrzu będzie jednak pierwszą w Europie, przy której realizacji Fortress będzie zarówno inwestorem parku, jego deweloperem, asset managerem jak i właścicielem.

- Naszym najemcom oferujemy stabilność, elastyczność oraz gwarancję dostarczenia projektu w terminie i najwyższym standardzie. Jako Fortress odpowiadamy za inwestycję w Zabrzu na każdym etapie realizacji. Co więcej, będzie ona w całości finansowana z naszych środków. To czyni nas decyzyjnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla naszych najemców, który dostarcza nowoczesne przestrzenie, w pełni dostosowane do ich wymagań. W tym modelu planujemy dalszy rozwój na europejskim rynku logistycznym, który zapewnia duże możliwości wzrostu – powiedział Aleksander Kobyliński, Senior Leasing & Asset Manager z Fortress Real Estate Investments Limited.

Przy poszukiwaniach nowej przestrzeni magazynowej dla naszej firmy kluczowa była lokalizacja, nowoczesność proponowanych rozwiązań, a także możliwość nawiązania długofalowej, partnerskiej relacji z wynajmującym. Model operacyjny Fortress zapewnia nam niezależność, stabilność oraz elastyczność. Wierzymy, że będzie to długofalowa współpraca - dodał Mariusz Słowiński, Business Development Manager z LIT Logistyka Polska.

W procesie najmu doradzały stronom Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik sp. j. w imieniu Fortress oraz Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Perzanowski po stronie najemcy.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl