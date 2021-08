Fotowoltaika na połowie dachu nowego obiektu logistycznego LPP

Instalacja o łącznej mocy 1,5 MW i powierzchni ponad 7 hektarów jest jednym z największych zielonych przedsięwzięć w regionie.

Zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju nowy obiekt logistyczny LPP ma spełniać wysokie standardy środowiskowe.

Polski producent stawia m.in. na energię ze słońca, ograniczenie emisji i komfort pracowników.

LPP, polski producent odzieży, w styczniu br. rozpoczął budowę swojej największej inwestycji logistycznej – Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim, którego początek działalności operacyjnej zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku. W harmonogramie prac uwzględniono implementację szeregu rozwiązań mających na celu ograniczenie wpływu działalności centrum na środowisko, w tym instalację paneli fotowoltaicznych.

– Pozyskiwanie energii słonecznej na potrzeby działalności centrum dystrybucyjnego to pionierski projekt dla LPP. Chcemy, aby nasze obiekty logistyczne były przyjazne nie tylko pracownikom, ale i środowisku oraz lokalnym społecznościom, stąd też wyposażamy je w kolejne, coraz bardziej zaawansowane systemy redukcji CO2 oraz rozwiązania ograniczające zużycie wody i energii. Mamy nadzieję, że podczas użytkowania instalacji poznamy jej walory w praktyce i będziemy mogli podejmować decyzję co do podobnych rozwiązań w naszych kolejnych obiektach. Nie wykluczamy też dalszej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w nowo powstającym Centrum Dystrybucyjnym w Brześciu Kujawskim – komentuje Łukasz Piwoński, dyrektor ds. administracyjno-technicznych LPP.

Panele fotowoltaiczne zwieńczyły połowę dachu nowego obiektu logistycznego LPP. Obecnie zajmują one ponad siedem hektarów powierzchni. Pozostała część dachu jest przygotowana pod ewentualną dalszą rozbudowę instalacji PV. – Zwykle w domach jednorodzinnych montuje się około 20 paneli fotowoltaicznych. Na naszym budynku jest ich 4000 – to tak, jakby 200 gospodarstw domowych w regionie zaczęło korzystać z zielonej energii, tym samym ograniczając jej pobieranie z mniej ekologicznych źródeł – dodaje Łukasz Piwoński.