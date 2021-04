Fresenius Kabi Polska bierze więcej w Diamond Business Park Stryków

Fresenius Kabi Polska przedłużył umowę najmu w Diamond Business Park Stryków. Nowo podpisana umowa obejmuje wynajem ponad 15 000 mkw. Diamond Business Park Stryków należy do portfolio projektów White Star Real Estate.

Obecna na polskim rynku od 1999 roku firma Fresenius Kabi Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Fresenius Kabi. Fresenius Kabi jest globalną firmą farmaceutyczną specjalizującą się w żywieniu klinicznym, płynoterapii, lekach dożylnych, technologii infuzyjnej i transfuzyjnej oraz lekach biopodobnych.

- Dzięki zaangażowaniu oraz pełnemu profesjonalizmowi ze strony zespołu White Star Real Estate udało nam się osiągnąć kolejny sukces w Diamond Business Park Stryków. Doświadczanie w zarządzaniu projektami magazynowymi oraz wieloletnia obecność na tym rynku, pozwala nam kreować przestrzeń, w której najemcy mogą z sukcesem prowadzić swoją działalność, dzięki czemu zostają z nami na dłużej - komentuje Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

W efekcie podpisanych umów przez Fresenius Kabi Polska w Diamond Business Park Stryków całkowita wynajmowana przestrzeń przekroczyła ponad 15 000 mkw. Najemcę reprezentowała firma doradcza JLL.

- To już kolejny raz, kiedy doradzaliśmy naszemu klientowi Fresenius Kabi Polska przy renegocjacjach umowy oraz ekspansji w ramach Diamond Business Park Stryków. Rozwój firmy w tym parku magazynowym dowodzi, że spełnia on aktualne oczekiwania najemcy. Ponadto, inwestycja znajduje się w stosunkowo niedalekiej odległości od fabryki Fresenius Kabi w Kutnie, co przekłada się na sprawną dystrybucję między tymi dwoma lokalizacjami - komentuje Paulina Dziubińska, Senior Director w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.

- Fresenius Kabi Polska to nasz długoletni partner i jeden z kluczowych najemców w Diamond Business Park Stryków. Cieszymy się, że mogliśmy nie tylko przedłużyć aktualną umowę najmu, ale również zaproponować najemcy dodatkową przestrzeń – dodaje Bartosz Szewczyk, Managing Partner Poland, White Star Real Estate.