Fresenius Medical Care na dłużej w Prologis Park Poznań II

Fresenius Medical Care Polska obecnie użytkuje powierzchnię magazynową o wielkości ok. 4 tys. mkw.

Fresenius Medical Care to największy na świecie dostawca usług i produktów dedykowanych osobom z przewlekłą niewydolnością nerek. Firma posiada 44 zakłady produkcyjne (zlokalizowane na wszystkich kontynentach), które wytwarzają maszyny do dializ, dializatory i inne powiązane produkty. Fresenius Medical Care prowadzi także globalną sieć ponad 4.000 stacji dializ, w których leczonych jest prawie 347 tys. pacjentów. Najemca po renegocjacji umowy nadal będzie użytkował powierzchnię magazynową w Prologis Park Poznań II.

Prologis Park Poznań II położony jest zaledwie 15 kilometrów od centrum stolicy Wielkopolski. Łącznie firmy mają w nim do dyspozycji 120.000 mkw. powierzchni. Centrum dystrybucyjne zapewnia najemcom wysoki standard obsługi logistycznej, magazynowej i biurowej. Na atrakcyjność lokalizacji wpływa m.in. bogata infrastruktura komunikacyjna regionu, umożliwiająca efektywną logistykę na terenie kraju i na głównych szlakach Europy - na północ ku Szczecinowi, na zachód do Niemiec i na południe do Czech.

– Firma Fresenius Medical Care Polska to jeden z największych dostawców sprzętu medycznego w Polsce. Klient analizował poznański rynek w poszukiwaniu alternatywnej powierzchni magazynowej dla prowadzonych przez siebie operacji. Po rozpatrzeniu możliwości i przeprowadzeniu analiz zapadła decyzja o pozostaniu w obecnej lokalizacji. Deweloper Prologis zapewnił swojemu najemcy niezbędne modyfikacje jednostki oraz optymalne warunki komercyjne dla założonego okresu najmu – mówi Jakub Dudkiewicz, Starszy Doradca w firmie Cresa Polska.