W Wielkopolsce powstała nowoczesna hala magazynowa służąca do przeładunku towarów świeżych w temperaturze kontrolowanej tzw. cross-dock o powierzchni ponad 2 300 mkw.

Dzięki nowej inwestycji centrum dystrybucyjne w Robakowie dysponuje obecnie magazynem tranzytowym liczącym blisko 4 300 mkw.

Obiekt stanowi rozbudowę istniejącej hali o dodatkowe 22 rampy rozładunkowe.

Dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznych oraz pompie ciepła realizowane są założenia strategii ESG Grupy Raben.

Nowa inwestycja rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku i obejmowała budowę hali przeładunkowej z dwukondygnacyjną częścią biurową, instalacją fotowoltaiczną o mocy 150 kWp, niezbędną infrastrukturą oraz układem komunikacji wewnątrzzakładowej wraz z opracowaniem pełnobranżowych projektów wykonawczych. Obiekt stanowi rozbudowę istniejącej hali o dodatkowe 22 rampy rozładunkowe.

Projekty wykonawcze musiały uwzględniać wiele kwestii związanych z rozbudową funkcjonalną obiektu zrealizowanego na początku obecnego stulecia. Ingerencja w funkcjonujący układ instalacji oraz konstrukcję budynku już istniejącego, wymagała szczególnej uwagi w celu zapewnienia niezakłóconego działania funkcjonującego obiektu. Płynne pokonanie tego wyzwania możliwe było dzięki bardzo dobrej współpracy z zespołem Raben i Fresh Logistics zaangażowanym w inwestycję – mówi Waldemar Pernak, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów z Dekpol Budownictwo.

Oficjalne otwarcie nowej hali przeładunkowej odbyło się pod koniec I kwartału 2023 roku.

Nowy magazyn Robaowo cross dock przecięcie wstęgi. Fot. Mat. pras.

Dzięki rozbudowie infrastruktury uzyskaliśmy większą przepustowość magazynu, ale też szansę rozwoju naszego regionu. Nowy magazyn to również inwestycja w ekologię. Dzięki zainstalowanym panelom fotowoltaicznych oraz pompie ciepła realizujemy założenia strategii ESG Grupy Raben. Zakłada ona redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku i wsparcie realizacji zobowiązań Porozumień Paryskich, mówiących o ograniczeniu wzrostu temperatury na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza – komentuje Aleksandra Paszak, Dyrektor Regionu, Fresh Logistics Polska.

Nowa inwestycja to nie tylko infrastruktura, ale również szereg działań optymalizacyjnych ukierunkowanych na budowanie logistyki w duchu paperless m.in. 100 proc. digitalizacja dokumentów towarzyszącym dostawom, które udostępniane są klientom on-line. Wszystko po to aby, zgodnie ze strategią firmy, być Better Everyday.





Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl