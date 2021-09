Frisco.pl wchodzi do Krakowa. Inwestuje w magazyn i nowe umowy współpracy

Frisco.pl konsekwentnie realizuje strategię rozwoju i rozszerza swoją działalność w Polsce.

Frisco.pl wchodzi na nowy rynek w stolicy Małopolski.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość usług, otwiera lokalny magazyn w Cholerzynie i nawiązuje współpracę z miejscowymi dostawcami.

Frisco.pl działa już w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, a teraz uruchamia sklep w Krakowie.

– W tej chwili z naszych usług korzysta ponad 120 tysięcy gospodarstw domowych. Chcemy umożliwić robienie wygodnych zakupów do domu przez internet wszystkim Polakom, dając im tym samym więcej czasu na to, co w życiu naprawdę ważne. Myślę, że mieszkańcy Krakowa docenią zakupy bez męczących kolejek, maseczek, dźwigania ciężkich toreb, z dostawą pod same drzwi, a przede wszystkim jakość dostarczanych przez nas produktów – mówi Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Lokalne produkty z krakowskiego magazynu

Aby zachować świeżość dostarczanych produktów, a dostawy realizować punktualnie na wybraną przez klienta godzinę, Frisco.pl w każdej nowej lokalizacji stawia odrębny, lokalny magazyn. W przypadku Krakowa magazyn znajduje się w Cholerzynie. To tutaj, codziennie, dostarczane są produkty od dostawców i producentów, także tych lokalnych.

– Dostawy są planowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. U nas artykuły nie leżą tygodniami na półkach, nie są dotykane przez innych kupujących. Najczęściej jeszcze tego samego dnia, wprost od dostawcy, trafiają do klienta. Dostarczanie świeżych produktów to nasza podstawa działania. Potwierdzają to nasi klienci: zebraliśmy już 20 tysięcy opinii, a 95% z nich to pozytywne oceny dotyczące świeżości – wyjaśnia Jacek Palec.

Frisco.pl wspiera również miejscowy biznes, wybierając na swoich dostawców lokalne firmy. W przypadku krakowskiego sklepu nawiązano współpracę m.in. z Piekarnią Złoty Kłos, Masarnią Płatek, a także rodzinnym przedsiębiorstwem Anka, oferującym ręcznie lepione pierogi.

– Będziemy rozwijać współpracę z miejscowymi dostawcami. Zapytamy także naszych krakowskich klientów o ich preferencje i na tej podstawie będziemy rozszerzać ofertę produktów od lokalnych dostawców– podkreśla Jacek Palec.

Kompleksowe zakupy online na Frisco.pl w Krakowie są możliwe już we wrześniu.