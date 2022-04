Frisco wprowadza się do nowego magazynu

Frisco.pl wprowadziło się do 7R City Flex Gdańsk II.

W procesie negocjacji wspierali go eksperci Colliers.

Sklep Frisco.pl, działający od 2006 roku na warszawskim rynku i oferujący szeroki asortyment produktów dla domu, by sprostać wyzwaniom nabywców oraz maksymalnie skrócić łańcuch dostaw, stawia na magazyny typu last mile logistics. Na swoją kolejną lokalizację wybrała obiekt miejski 7R City Flex Gdańsk II. Zajmuje w nim 3 245 mkw. przestrzeni magazynowej oraz 350 mkw. powierzchni biurowej.

- We Frisco.pl od 15 lat dbamy o naszych klientów poprzez dostarczanie im w niezawodny sposób kompleksowych zakupów dla domu. W naszej ofercie klienci znajdą szeroki wybór świeżych produktów najwyższej jakości, produkty ekologiczne oraz wegańskie, a także asortyment drogeryjny. Zakupy dostarczamy pod same drzwi o wybranej przez klienta godzinie. Bardzo się cieszymy, że po latach doskonalenia usługi możemy wreszcie zaoferować zakupy online mieszkańcom Trójmiasta - mówi Grzegorz Bielecki, dyrektor ds. operacji we Frisco.pl

Liczą się czas i lokalizacja

Oczekiwania związane między innymi z same-day delivery czy one-hour delivery wymagają gęstszej sieci magazynów zlokalizowanych w granicach administracyjnych miast. Jednym z takich obiektów jest 7R City Flex Gdańsk II, usytuowany przy Trójmiejskiej Obwodnicy i w niewielkiej odległości od centrum Gdańska oraz Gdyni. Inwestycja została dostosowana pod kątem wymagań związanych z przechowywaniem produktów spożywczych oraz prowadzeniem operacji logistycznych, do potrzeb Frisco.pl.

- Magazynowanie towarów spożywczych wymaga przestrzegania restrykcyjnych warunków termicznych. Priorytetem są utrzymanie świeżości i minimalizacja strat. To kluczowe z punktu widzenia całej branży FMCG, jak i kryzysu klimatycznego. Jak pokazują badania, w Polsce marnuje się prawie pięć mln ton żywności rocznie. Podczas transportu i magazynowania traci się mniej niż jeden procent. To efekt między innymi wykorzystania odpowiednich technologii. By wesprzeć logistykę produktów spożywczych Frisco.pl, w części magazynowej zlokalizowaliśmy chłodnię i mroźnię, a także specjalną rampę rozładunkową - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Budynek został zrealizowany także zgodnie z proekologicznym standardem 7R, co skutkuje wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań oraz certyfikacją w systemie BREEAM. Do oświetlenia inwestycji deweloper wykorzystał technologię LED, a strefy rozładunkowe zaprojektował tak, by były doświetlone światłem dziennym. W projekcie uwzględnił również destryfikatory, dzięki którym ciepłe powietrze spod sufitu odprowadzane jest w niższe partie budynku. Według obliczeń 7R stosując zielone rozwiązania, w obiekcie magazynowym o powierzchni 20 tys. mkw. można zmniejszyć zużycie energii nawet o 50 proc.

- Nowe nawyki konsumenckie wykształcone w ostatnich dwóch latach sprawiły, że firmy jeszcze mocniej musiały postawić na customer experience. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się więc magazyny zlokalizowane w aglomeracjach miejskich, dzięki którym możliwe jest zwiększenie efektywności dostaw ostatniej mili. City Flex Gdańsk II charakteryzuje świetna lokalizacja oraz wysoki standard, czyli czynniki niezbędne w działaniach takich sklepów jak Frisco.pl - mówi Marzena Taube, Leasing Director w 7R.

7R City Flex Gdańsk II to obiekt o całkowitej powierzchni najmu 11 tys. mkw. Dostępną przestrzeń można zaaranżować i dopasować nie tylko pod typową powierzchnię magazynową, ale także lekką produkcję oraz usługi.