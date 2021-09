Furgonetka Box dogoni InPost? Trwa budowa sieci automatów do odbioru paczek

Za kilka miesięcy postawimy pierwsze automaty. Będzie to dokładnie przemyślany pilotaż, który przetestuje cały system - zapowiada Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka.pl. Fot. Mat. prasowe.









Autor: PropertyNews.pl/GK

Dodano: 20 wrz 2021 13:34

Pierwszego kwietnia tego roku twórca Furgonetki.pl rzucił wyzwanie InPostowi, ogłaszając budowę olbrzymiej sieci automatów do odbioru paczek. Byli tacy, którzy uznali to za żart primaaprilisowy. - Takie było założenie promocyjne, ale ja nie żartowałem. Za kilka miesięcy postawimy pierwsze automaty. Będzie to dokładnie przemyślany pilotaż, który przetestuje cały system - zapowiada Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka.pl.