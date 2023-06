Garbe chce rozwijać portfel w Polsce, ale zachowując ostrożność inwestycyjną. - Szukamy m.in. działek przy dużych ośrodkach miejskich i logistycznych - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Garbe Industrial Real Estate Poland we Wrocławiu, w ramach funduszu GLIF+III, pozyskało od Hubergroup – powstały w formule BTS budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 22 tys. mkw.

Garbe Industrial Real Estate Poland zarządza też nieruchomością we Wrześni pod Poznaniem, kupioną w ramach współpracy z Union Investment.

Przyglądamy się również inwestycjom bardziej w kierunku value-add, do czasu kiedy nasi core’owi inwestorzy nie powrócą na rynek - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Jak obecnie wygląda portfel nieruchomości Garbe w Polsce?

Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland: We Wrocławiu, w ramach funduszu GLIF+III, pozyskaliśmy od Hubergroup – powstały w formule BTS budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 22 tys. mkw. Ta nieruchomości jest częścią portfela o wartości ok. 800 mln euro. Zarządzamy też nieruchomością we Wrześni pod Poznaniem, kupioną w ramach współpracy z Union Investment. Liczący prawie 140 tys. mkw. obiekt wynajęty firmie e-commerce vidaXL, kupiliśmy pod koniec września zeszłego roku. Obie transakcje odbyły się w ramach modelu sale-leaseback.

Domyślam się, że to dopiero początek inwestycji Garbe w Polsce.

Garbe Industrial Real Estate jest spółką-córką Garbe, która powstała ponad 30 lat temu w Hamburgu. Garbe Industrial ma obecnie 16 lokalizacji w Niemczech i w Europie, zatrudniając ponad 280 pracowników. W Niemczech jest bezsprzecznym liderem w zakresie asset i investment management, jak i dewelopmentu. Odział w Polsce został otwarty w trzecim kwartale 2021 r. Mamy oczywiście apetyt na dalszy rozwój portfela w Polsce.

Garbe Industrial Real Estate Poland zarządza nieruchomością we Wrześni pod Poznaniem, kupioną pod koniec września zeszłego roku w ramach współpracy z Union Investment. Liczący prawie 140 tys. mkw. obiekt wynajęty jest firmie e-commerce vidaXL. Fot. Mat. prasowe.

Jednak, podobnie jak większość inwestorów, czekamy na rozwój sytuacji na rynku i większą stabilizację na rynkach finansowych. Dzisiaj właściwie w całej Europie zalecana jest ostrożność inwestycyjna. Inwestorzy są bardziej skłonni lokować kapitał na tzw. core markets. Oczywiście to nie jest też tak, że nic się nie dzieje w regionie CEE.

W Polsce nie brakuje interesujących ofert na rynku, natomiast nadal problematyczny jest brak stabilności na rynkach finansowych, co wpływa na brak pewności dotyczącej cen oraz płynności - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Garbe w Europie jest też deweloperem. Nie ma takich planów na Polskę?

W Czechach i na Słowacji Garbe buduje obecnie kilka projektów oraz ma dalsze ambitne plany w tym kierunku. W Polsce skupiliśmy się głównie na modelu investment i asset managementu. Jesteśmy jednakże otwarci na projekty deweloperskie i rozglądamy się za interesującymi działkami z pozwoleniami na budowę, zlokalizowanymi w/lub przy dużych ośrodkach miejskich i logistycznych. Przyglądamy się również inwestycjom bardziej w kierunku value-add, do czasu kiedy nasi core’owi inwestorzy nie powrócą na rynek.

Czy brakuje na naszym rynku dobrych ofert inwestycyjnych?

Nie brakuje interesujących ofert na rynku, natomiast nadal problematyczny jest brak stabilności na rynkach finansowych, co wpływa na brak pewności dotyczącej cen oraz płynności.

Garbe Industrial Real Estate Poland we Wrocławiu, w ramach funduszu GLIF+III, pozyskało od Hubergroup – powstały w formule BTS - budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 22 tys. mkw. Fot. Mat. prasowe.

Spekulacyjnie nie zamierzamy rozpoczynać budowy, ze względu na brak możliwości finansowania tego typu projektów przez banki. Takie są dzisiaj warunki. Jednak dobrze wybrane i zaplanowane inwestycje są wykonalne, dlatego liczymy na to, że jeszcze w tym roku coś się wydarzy w naszym portfelu - tłumaczy Karolina Ballard, Asset Manager Garbe Industrial Real Estate Poland.

Czy łatwo dziś upolować dobry grunt?

Na pewno jest większy wybór terenów ze względu na mniejszy popyt ze strony deweloperów. Ceny działek nie spadają jednak proporcjonalnie do cen gotowych produktów inwestycyjnych. Z tego względu wiele działek pozostaje długo na rynku.

Na razie w Polsce Garbe ma w portfelu BTS-y, ale rozumiem, że w przyszłości wchodzą w rachubę również magazyny multitenantowe. Planujecie budowę spekulacyjną, czy raczej z odpowiednim poziomem umów prelet?

Co prawda najemcy są bardziej ostrożni, jeśli chodzi o zmianę dotychczasowej lokalizacji, ale z drugiej strony wciąż sporo graczy wchodzi na rynek, więc teoretycznie można budować spekulacyjnie. Jednak my spekulacyjnie nie zamierzamy rozpoczynać budowy, ze względu na brak możliwości finansowania tego typu projektów przez banki. Takie są dzisiaj warunki. Jednak dobrze wybrane i zaplanowane inwestycje są wykonalne, dlatego liczymy na to, że jeszcze w tym roku coś się wydarzy w naszym portfelu.

Bardzo ważnym elementem, również transakcyjnym jest dziś ESG. Czy interesują was również nieruchomości logistyczne starsze, w których po zakupie trzeba by było przeprowadzić upgrade do standardów ESG?

Jak najbardziej. Wszystkie nasze projekty obecnie budowane w ramach Garbe Industrial są konstruowane zgodnie z najwyższymi standardami ESG oraz ekologicznymi technologiami. Natomiast kilkuletnie obiekty są dziś dla nas również atrakcyjne o ile pozwalają na wprowadzenie tego typu rozwiązań.

