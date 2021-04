Gdańsk i Kraków dla magazynów. Szansa czy wyzwanie?

W Gdańsku, pod względem dostępności gruntów , nie jest może tak ubogo jak w Krakowie, ale w porównaniu z Poznaniem, Wrocławiem czy Łodzią, miasto wypada najgorzej.

Grunty w Trójmieście, ale nie są ani łatwe, ani dostępne na wyciągnięcie ręki, jak na przykład koło Poznania.

W Krakowie większość magazynów zalicza się do sektora city logistics. Duża logistyka omija miasto ze względu na wysokie stawki najmu i słabą dostępność dużych powierzchni. Ciężko jest ściągnąć do miasta big boxy.

Dla firm produkcyjnych głównym kosztem nie jest powierzchnia, lecz pracownik. Dobrze wykształcona kadra to najważniejszy magnes, dlatego branża ta lubi Kraków.

Czy port skutecznie kusi deweloperów magazynowych?

Michał Samborski, Head of Development Panattoni: Port rzeczywiście jest magnesem, ale wcale nie najważniejszym. Skala najmów w Trójmieście pokazuje, że port odpowiada za 20-30 proc. Pamiętajmy, że towary ze statku wcale nie muszą trafić do magazynu w Gdańsku. Oczywiście korzysta port i budżet państwa dzięki cłu, ale nie sam rynek magazynowy. Do stymulowania rozwoju tego sektora potrzebne są także inne czynniki.

Na przykład dostępność gruntów?

Oczywiście. W Gdańsku pod tym względem sytuacja wcale nie wygląda najlepiej. Nie jest może tak ubogo jak w Krakowie, ale w porównaniu z Poznaniem, Wrocławiem czy Łodzią, Gdańsk wypada najgorzej. Na tym terenie mamy do czynienia z Żuławami, które oznaczają palowanie, albo ze wzgórzami morenowymi. Oczywiście nie jest też tak, że w ogóle brakuje gruntów w Trójmieście, ale nie są ani łatwe, ani dostępne na wyciągnięcie ręki, jak na przykład koło Poznania.

Co jest siłą trójmiejskiego rynku?

To przeszło milionowa aglomeracja, o niezłych dochodach i dobrze rozwiniętej kulturze przemysłowej. Liczba pracowników z wykształceniem technicznym jest stosunkowo wysoka. To także bardzo atrakcyjne miejsce do relokacji ludzi. Poza tym rynek nie jest wydrenowany. Powstające obiekty są niewielkie - od 2 do 5 tys. mkw. Budują je przeważnie miejscowe firmy. Silnie rozwijająca się lokalna przedsiębiorczość jest także cechą charakterystyczną trójmiejskiego rynku. To zupełne przeciwieństwo na przykład Łodzi zdominowanej przez dużych graczy i przybyszów spoza regionu. Uważam, że Trójmiasto ma duży potencjał.

