W Szprotawie w 2022 roku powstał zakład, który produkuje dla Mercedesa. Dzięki m.in. położeniu w centrum Europy, Polska przyciągnęła zagraniczny kapitał.

Minth Group dla Mercedesa

Minth Group utworzyło w Szprotawie zakład produkcyjny. W nowej fabryce produkowane są części samochodowe dla Mercedesa, a w przyszłości również dla innych marek. Zakład w Szprotawie ma być warty 80 milionów euro. Teren inwestycji objął 12 hektarów i zapewni zatrudnienie niemal 500 pracownikom.

Orion Capital najpierw w Małopolsce

Orion Capital stawia na tridevelopment: organizuje cały proces inwestycyjny: od zakupu gruntu, przez uzyskanie pozwoleń na budowę, zarządzanie budową i komercjalizację, po sprzedaż. Firma zadebiutuje na rynku projektem magazynowym oferującym ok. 50 tys. mkw. powierzchni najmu. Utworzą go trzy big boksy w Małopolsce.

SaarGummi od razu w zielonym miejscu

SaarGummi jest dostawcą części dla branży automotive. Podpisał umowę na wynajem kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowo-biurowych w inwestycji DL Invest Park Sędziszów. Projekt, którego budowa wystartowała we wrześniu 2022 roku, do użytku zostanie oddany na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku. DL Invest Park Sędziszów będzie certyfikowany w ekologicznym systemie certyfikacji BREEAM.

Mecalux w Gliwicach

Wyspecjalizowana w produkcji regałów i automatyki magazynowej hiszpańska firma Mecalux kosztem ponad 80 mln zł zbuduje nowy zakład w Gliwicach, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Knorr-Bremse na Podkarpaciu

Firma z rynku m.in. systemów hamulcowych dla pojazdów szynowych, Knorr-Bremse otworzy nowy zakład w strefie Rzeszów-Dworzysko na Podkarpaciu. Dzięki inwestycji pracę znajdzie ok. 350 osób. Nowy zakład jest zlokalizowany w Parku Naukowo-Technologicznym w Strefie Aktywności Gospodarczej Rzeszów-Dworzysko. Obiekt zajmuje powierzchnię ok. 23 tys. mkw., z czego ponad 19 tys. mkw. to hala produkcyjna, a 4 tys. mkw. to powierzchnie biurowe. Rozpoczęcie działalności obiektu jest planowane na styczeń 2023 r.

ILC Dover w Gliwicach

Firma ILC Dover, amerykański producent rozwiązań dla branży biofarmaceutycznej, do 2025 roku zainwestuje ponad 12 mln dolarów na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Amerykański producent rozwiązań dla branży biofarmaceutycznej zbuduje w Gliwicach zakład produkcyjny.

Partners Group i Peakside sięgnął po City Point Targówek i Logistics Point Raszyn

Partners Group i Peakside na początku 2022 roku przejęli portfel nieruchomości logistycznych o powierzchni 150 tys. mkw. w Warszawie. W skład przejętego portfela wchodzi: City Point Targówek przy ul. Matuszewskiej 14, Logistics Point Raszyn przy ul. Sokołowskiej 10 w Raszynie oraz Logistics Point Piaseczno przy ul. Raszyńskiej 13 w Piasecznie. Po zakończonej modernizacji obiekty dostarczą na rynek ok. 150 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej. Peakside będzie odpowiadać za zarządzanie aktywami i rozwój nieruchomości.

BestSecret w Panattoni Park Sulechów III

BestSecret, niemiecki gracz i właściciel sklepu internetowego o tej samej nazwie, zajmie blisko 90 tys. mkw. w Panattoni Park Sulechów III. Nowy obiekt w całości został wynajęty przez firmę BestSecret.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl