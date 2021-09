Generali Real Estate debiutuje na polskim rynku zakupem parku logistycznego 7R w Gdańsku

Generali Real Estate Logistics Fund (GRELF) zarządzany jest przez Generali Real Estate S.p.A SGR.

GRE doradzali Clifford Chance, Deloitte, Gleeds, ELREP, ARC Capital i CBRE.

7R Park Gdańsk II został wybudowany i ukończony w 2021 r. i zapewnia nowoczesne, dobrze określone zaplecze logistyczne, które jest odpowiednie dla szerokiego grona najemców logistycznych. Park jest w pełni wynajęty najemcom takim jak InPost, Dot2Dot i Rohlig Suus.

Park logistyczny składa się z trzech budynków: jednego cross-dock i dwóch nowoczesnych magazynów, oferujących łącznie ok. 52 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Park jest w trakcie certyfikacji BREEAM.

Aktywo zostało wycenione przez Generali Real Estate za pomocą wewnętrznych narzędzi zrównoważonego rozwoju, które potwierdziły możliwość certyfikacji na wysokim poziomie.

- Wykorzystując ugruntowane doświadczenie w logistyce we Francji i we Włoszech, gdzie jesteśmy wieloletnim graczem i działamy od połowy 2000 roku, wkraczamy na polski rynek logistyczny. Nasze portfolio logistyczne składa się głównie z parków w strategicznie zlokalizowanych węzłach dystrybucyjnych i projekt w Gdańsku idealnie w to wpisuje się. Naszą ambicją jest dalsza ekspansja w Europie na szeroką skalę od XXL do Cross Dock i logistyki miejskiej i celowanie w aktywa wysokiej jakości. W tym zakresie cieszy nas współpraca z firmą 7R, która rozwinęła w ostatnich latach najwyższej jakości aktywa i parki w całej Polsce - skomentował Pierre-David Baylac, szef logistyki w Generali Real Estate.

- Obiekty magazynowe na Pomorzu są ważną częścią naszego portfolio. Jednym z nich jest 7R Park Gdańsk II w Kowalach, który jest już w pełni wydzierżawiony. Nic dziwnego, że obiekt wybudowany zgodnie z wysokim standardem ekologicznym 7R i wyposażony w zaawansowaną technologię przyciągnął do Polski dużego inwestora. Cieszymy się, że Generali zaufało naszej jakości. To kolejny inwestor, dla którego przejęcie naszej hali przemysłowej

park to pierwszy krok ekspansji w Polsce. Jesteśmy szczerze przekonani, że wysoki standard zielonego budownictwa i dążenie do zrównoważonej architektury miejskiej znajdują odzwierciedlenie w zainteresowaniu inwestorów - powiedział Łukasz Jachna, Head of Capital Markets w 7R.

Zakup potwierdza zaangażowanie Generali Real Estate w segmencie logistyki i jest pierwszą akwizycją logistyczną w Polsce. Fundusz GRELF, dedykowany tej wysoce wyspecjalizowanej strategii inwestycyjnej, celuje w wysokiej jakości aktywa logistyczne, w ugruntowane obszary o doskonałej dostępności, w głównych europejskich węzłach logistycznych.

Akwizycja dowodzi również rosnącego znaczenia, jakie Europa Środkowo-Wschodnia odgrywa w strategii budowania portfela Generali. W regionie CCE GRE obecnie (koniec czerwca 2021 r.) zarządza portfelem o wartości około 1,3 mld euro.