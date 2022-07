Geodis dołączy do grona najemców MLP Pruszków II

Globalna firma logistyczna wynajęła 2,6 tys. mkw. powierzchni w centrum logistycznym MLP Pruszków II.

Większość przestrzeni dedykowanej dla Geodis Poland przeznaczone będzie na chłodnie.

Przekazanie gotowego obiektu planowane jest na początku przyszłego roku.

Firma Geodis Poland wynajęła w parku logistycznym MLP Pruszków II powierzchnię wynoszącą łącznie około 2,6 tys. mkw. Z tego na cele magazynowe, w tym głównie na chłodnie, będzie przeznaczone nieco ponad 2,4 tys. mkw. Z kolei powierzchnie biurowe, charakteryzujące się dużymi przeszkleniami, zajmą kolejne 170 mkw. Budowa nowego obiektu jest już w zaawansowanej fazie. Funkcje generalnego wykonawcy powierzono firmie EastWave. Przekazanie do użytkowania gotowego budynku planowane jest na początku przyszłego roku. W zawartej transakcji doradzała agencja JLL.

- Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom wymagającego rynku produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych w Polsce, GEODIS zdecydował się zainwestować w magazyn GDP w Pruszkowie pod Warszawą. Jest to doskonała baza do obsługi szpitali, klinik, gabinetów lekarskich i pacjentów, różnego rodzaju lekami, z których część wymaga przechowywania i wysyłki w zakresie 2-8 stopni Celsjusza - powiedział Thomas Kraus, President & CEO GEODIS North, East and Central Europe.

Z Pruszkowa będziemy również obsługiwać przesyłki lotnicze i morskie w kontrolowanej temperaturze dla naszych klientów na całym świecie - dodał Thomas Kraus.

MLP Pruszków II ma potencjał

Geodis to firma logistyczna świadcząca usługi z zakresu spedycji krajowej i międzynarodowej. Jest organizacją regionalną rozciągającą się na wszystkie kontynenty, o globalnej sieci obejmującej prawie 170 krajów.

- Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z nowym partnerem, jedną z największych firm spedycyjnych na świecie. Wybrane przez najemcę centrum logistyczne MLP Pruszków II jest największym i jednym z naszych najszybciej rozwijających się projektów z dużym potencjałem do dalszej rozbudowy. To efekt bardzo dużego zainteresowania przedsiębiorstw w przenoszeniu tu swojej działalności. Dużą wartością dla nich jest m.in. zastosowanie wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie ESG oraz doskonała lokalizacja centrum umożliwiająca szybki transport we wszystkich kierunkach oraz bezpośredni dostęp do rynku warszawskiego – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group.

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne.