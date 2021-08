Geodis powiększy wynajmowaną powierzchnię w Tristar Wrocław

Dotychczas GEODIS Polska Sp. z o.o. świadcząca usługi z zakresu logistyki kontraktowej, transportu drogowego i spedycji zajmowała ok. 15 tys. mkw.

Począwszy od 2 lutego 2022 r. GEODIS powiększy wynajmowaną powierzchnię łącznie do 20 tys. mkw.

GEODIS - światowy lider w zakresie łańcucha dostaw - podpisał umowę dotyczącą dodatkowej powierzchni, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie używanej przez firmę części magazynowo-biurowej. Dzięki umowie będzie mógł zwiększyć skalę prowadzonych operacji logistycznych w oparciu o tą strategiczną lokalizację. GEODIS obecnie ma niemal 1,500 pracowników w 29 lokalizacjach na terenie Polski, w tym dwadzieścia kilka hubów na całym terytorium.

- Zawarta umowa pokazuje, że długofalowe relacje z naszymi partnerami, to styl naszej pracy i mocna strona naszego biznesu. Dzięki wczesnemu zainicjowaniu rozmów i poznaniu oczekiwań naszych najemców, możemy zaoferować naszym najemcom elastyczne możliwości wzrostu i komfort związany z ekspansją. GEODIS bardzo dynamicznie się rozwija i co dla nas ważne, możemy się też przyczynić do tego wzrostu. Bycie pierwszym wyborem dla naszych dotychczasowych najemców, jest dla nas potwierdzeniem, że strategia jaką realizujemy w zakresie współpracy z partnerami jest optymalna dla obu stron - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing, White Star Real Estate.

Tristar Wrocław to park przemysłowo-logistyczny zlokalizowany około 15 kilometrów od centrum Wrocławia. Obiekt wybudowano w bezpośredniej bliskości węzła „Wrocław Południe” łączącego autostradę A4 oraz A8. Park logistyczny składa się z 2 budynków magazynowych o łącznej powierzchni 39 300 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Dodatkową zaletą nowoczesnego zaplecza powierzchni magazynowej klasy A, jest również możliwość prowadzenia lekkiej produkcji. Park jest dobrze skomunikowany z głównymi miastami Polski oraz Czachami, Niemcami i Słowacją.