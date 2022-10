Access Business Group International Polska, siostrzana firma Amway, przeprowadzi się do centrum logistycznego MLP Pruszków II. Do nowego obiektu liczącego blisko 3,7 tys. mkw. wprowadzi się w połowie maja 2023 r.

Dedykowany obiekt dla Access Business Group International Polska w parku MLP będzie liczył 3,7 tys.

Przekazanie nowej powierzchni siostrzanej firmie Amway planowane jest w połowie maja 2023 r.

W transakcji najemcę reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Firma Access Business Group International Polska, która jest wieloletnim klientem MLP Group, podjęła decyzję o zmianie lokalizacji w ramach parków logistycznych będących w portfolio dewelopera. Najemca przeniesie swoją działalność do rozbudowywanego parku MLP Pruszków II. Dedykowany obiekt będzie liczył około 3,7 tys. mkw., z czego ponad 3,2 tys. mkw. przeznaczone będzie na cele magazynowe. Pozostałe blisko 500 mkw. wykorzystane zostaną na cele biurowe.

Przekazanie nowej powierzchni planowane jest w połowie maja 2023 r. Funkcje generalnego wykonawcy powierzone zostały firmie EastWave Building Company.

Amway od 2005 roku korzysta z podobnej powierzchni znajdującej się na terenie sąsiadującego parku MLP Pruszków I. W sfinalizowaniu transakcji pośredniczyła firma doradcza Newmark Polska.

Bardzo cieszymy się z przedłużenia naszej wieloletniej współpracy. Nowy obiekt przygotowywany dla Access Business Group w ramach rozbudowywanego parku Pruszków II będzie dobrze dopasowany do potrzeb klienta. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że zwolniona przez ABG powierzchnia w Pruszków I szybko znajdzie nowego lokatora - mówi Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760, a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl