Global Reach Logistics zdradza, jak przebiega współpraca z Prologis

GRL rok temu zajęło 11 680 mkw. w Prologis Park Poznań.

Łącznie firma zajmuje w Prologis Park Poznań II 26 tys. mkw.

Global Reach Logistics współpracuje z wiodącymi europejskimi firmami kurierskimi

Rok temu współpraca GRL i Prologis objęła negocjacje umowy i zarządzanie obiektem magazynowym oraz wsparcie działalności operacyjnej w magazynie. W ramach platformy Prologis Essential MarketPlace obiektono w nowoczesne oświetlenie LED oraz odpowiednio skonfigurowane wózki widłowe, podnośniki i wózki paletowe.

Global Reach Logistics współpracuje z wiodącymi europejskimi firmami kurierskimi, aby tworzyć rozwiązania logistyczne indywidualnie dostosowane do potrzeb klientów. GRL zarządza procesem zakupów e-commerce od momentu odbioru, poprzez kompletowanie, pakowanie i wysyłkę. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na rozwijaniu własnych firm.

Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z Prologis sprawiły, że GRL zdecydował się na podpisanie kolejnej umowy najmu – tym razem 26,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Prologis Park Poznań II.

- Prologis to sprawdzony, godny zaufania partner biznesowy. Rozumie nasze potrzeby, potrafi im sprostać i zapewnia wysoką jakość obsługi. W związku z dynamicznym rozwojem firmy zdecydowaliśmy się wynająć dwukrotnie większą przestrzeń niż dotychczas, która, podobnie jak poprzedni magazyn, zostanie w pełni dostosowana do naszych wymagań – powiedział Harry Johnson, dyrektor sprzedaży i marketingu z Global Reach Logistyka.

- Jesteśmy dumni, że możemy wspierać Global Reach Logistics w ich rozwoju na polskim rynku. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić klientom odpowiednie warunki do prowadzenia i rozwoju biznesu. Nasza platforma Essential MarketPlace znacznie ułatwia dostosowanie magazynu do ich indywidualnych potrzeb – poprzez skonfigurowanie i przygotowanie kluczowego wyposażenia operacyjnego magazynu. Wspólnie z naszymi najlepszymi, zaufanymi dostawcami dbamy o szybki i bezproblemowy, a do tego efektywny kosztowo start działalności – podsumowuje Michał Czarnecki, Vice President, Head of Capital Deployment & Leasing w Polsce.

W zawarciu transakcji pośredniczyły polska firma doradcza Axi Immo oraz czeska Agencja 108, reprezentujące firmę w tego typu transakcjach w obu krajach w ramach sieci IRELS (International Real Estate Logistics Solutions).

- Dostępność nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz strategiczna lokalizacja w pobliżu głównych arterii komunikacyjnych łączących Europę Wschodnią z Zachodnią przyciągnęła Global Reach Logistics do Poznania. Partnerska postawa i zrozumienie potrzeb ze strony Prologis sprawiły, że nasz klient zdecydował się właśnie z tym partnerem dalej budować sieć dystrybucji w Polsce – powiedział Jakub Holec, CEO 108 AGENCY.