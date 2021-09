Globalne firmy dywersyfikują łańcuchy dostaw. Polska skorzysta na regionalizacji?

Rosnące koszty pracy, konflikty handlowe, rozwój technologii, a w ostatnim czasie pandemia powodują, że globalni gracze dywersyfikują swoją działalność. Dzieje się to zwłaszcza, gdy firmy są zbytnio uzależnione od jednego regionu, w tym głównie Chin. Eksperci CBRE wskazują, że dywersyfikacja to również szansa dla Europy, w tym Polski.

Dzięki świetnemu położeniu, dostępowi do wykwalifikowanej kadry i rozwijającej się infrastrukturze, możemy stać się logistycznym hubem Europy.

Ulokowanie produkcji bliżej regionalnych ośrodków popytu zmniejsza zależność od podlegających coraz większym zakłóceniom globalnych łańcuchów dostaw oraz umożliwia szybsze dostarczenie produktów do końcowego klienta.

- Coraz więcej firm dywersyfikuje miejsca swojej działalności i zwiększa niezależność względem Chin. Świetnym przykładem jest chociażby firma Wistron. Ten globalny dostawca dla dużych graczy technologicznych planuje do końca 2021 roku przenieść aż połowę swoich mocy produkcyjnych poza Państwo Środka. To oczywiście tylko czubek góry lodowej. Firmy już od jakiegoś czasu zgłaszają potrzebę dywersyfikacji, a pandemia to tylko uwypukliła. Coraz częściej łańcuchy dostaw są koordynowane i optymalizowane na poziomie globalnym, bo liczba i złożoność decyzji, które należy podejmować, jest po prostu ogromna, a oczekiwania konsumentów rosną. Z naszego badania wynika, że już 57% konsumentów w Polsce nie chce czekać na produkty zamówione przez internet dłużej niż dwa dni, a 15% spodziewa się ich już następnego dnia. Firmy muszą być zatem bliżej konsumenta – mówi Przemysław Piętak, dyrektor ds. doradztwa w łańcuchu dostaw w CBRE.

Łańcuchy dostaw się optymalizują

Łańcuchy dostaw charakteryzują się wysoką złożonością. Wynika to m.in. z globalizacji, zmienności otoczenia biznesowego oraz rosnących wymagań klientów. Obecnie są to sieci międzynarodowych powiązań - dostawców, producentów, terminali przeładunkowych, portów, lotnisk, magazynów, aż po stacjonarne i internetowe kanały sprzedaży i dystrybucji. Ogromna złożoność powoduje, że efektywne planowanie jest jeszcze większym wyzwaniem. Zwłaszcza w pandemii. To właśnie COVID-19 uwypuklił potrzebę uniezależnienia się od jednego miejsca oraz rozpędził wysokie oczekiwania klientów. Globalni gracze, którzy prowadzą swoją działalność głównie w Chinach, zaczynają rozglądać się za możliwością dywersyfikacji biznesu w innych azjatyckich krajach. Jednak nie tylko Azja może wygrać na tej rosnącej potrzebie. W czasie COVID-19 europejskie firmy zwiększały zapasy, aby uniknąć przyszłych zakłóceń dostaw. Mieliśmy do czynienia ze wzrostem zamówień i częstotliwości wysyłek, co skłoniło firmy do myślenia o pozyskiwaniu dostawców bliżej Europy.