Globalny operator logistyczny rośnie w parku MLP

Radial podwaja przestrzeń w MLP Pruszków II, zwiększając ją do około 17 tys. mkw.

W zawarciu transakcji najemcę reprezentowała firma Axi Immo.

Z nowo zamówionej przestrzeni z początkiem sierpnia br. najemcy zostało już wydane blisko 6,5 tys. mkw. Pozostała część zostanie przekazana na początku listopada br.

Operator logistyczny do podwarszawskiego centrum logistycznego wprowadził się około dwa lata temu. Wynajął wówczas nieco ponad 9 tys. mkw., z czego 8,1 tys. m2 stanowią magazyny, a około 1 tys. m2 przeznaczone jest na nowoczesne biura i powierzchnie socjalne. W zawarciu obecnej umowy oraz tej sprzed dwóch lat, najemcę wspierała agencja doradcza Axi Immo.

Radial, należy do grupy Bpost (Poczta Belgii) i świadczy usługi fulfillment dla sektora e-commerce w zakresie realizacji dostaw B2C i B2B oraz specjalizujących się w zarządzaniu zamówieniami w omnichannel. W ramach oferowanych usług zapewnia m.in. profesjonalne zarządzanie wysyłką krajową oraz międzynarodową, w tym zapewnia pełen zakres działań w zakresie logistyki przyjęcia towarów, wydania oraz zwrotów.

- Firma Radial jest naszym kolejnym klientem, który w ostatnim czasie zwiększą wynajmowaną powierzchnię w MLP Pruszków II, korzystając z wciąż bardzo dużego potencjału rozbudowy tego centrum logistycznego. Dzięki nowej umowie niemal podwoiliśmy zakres współpracy. Nasi partnerzy doceniają bardzo elastyczne podejście MLP Group do ich bieżących potrzeb i skali prowadzonego biznesu. Kluczowa dla nich jest również doskonała lokalizacja centrum w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej, a jednocześnie w pobliżu węzła autostrady A2 – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

- Osiągając szybki wzrost skali obsługiwanych operacji potrzebowaliśmy znacznie powiększyć wykorzystywaną przestrzeń. Byliśmy jednocześnie bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z MLP Group, dlatego mając możliwość zamówienia dodatkowej powierzchni podjęcie takiej decyzji wydawało się oczywiste. W nowej części stawiamy zaawansowaną automatykę wspierającą procesy magazynowe, co zapewnia nam możliwość świadczenia usług logistycznych na najwyższym poziomie – podkreślił Tomasz Okowiak, członek zarządu Radial Poland.

- To nasza kolejna udana współpraca z firmą Radial, w której mieliśmy przyjemność reprezentować ją w procesie pozyskania nowej powierzchni. Klient był zadowolony zarówno z dotychczasowej lokalizacji, a także z niezwykle dobrej relacji ze stabilnym jak i rzetelnym deweloperem. W momencie podjęcia decyzji o ekspansji obie strony bardzo szybko znalazły porozumienie w zakresie nowej umowy,– wyjaśniają Karol Osiecki, Associate Director, Industrial & Development i Jakub Wojtera, Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Projekt MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Wybrane budynki posiadają prestiżowy certyfikat BREEAM. Zgodnie ze strategią MLP Group w zakresie ESG na dachach montowane są instalacje fotowoltaiczne. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż.

MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej. Na terenie parku znajduje się przystanek autobusowy oraz działa samoobsługowa stacja wynajmu rowerów Nextbike.

