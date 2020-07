Globalny operator logistyczny z drugim magazynem w Polsce

Operator logistyczny Katoen Natie wynajął ponad 16 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w parku Prologis Park Wrocław V. Będzie to druga platforma logistyczna grupy w Polsce.

Katoen Natie to globalny operator logistyczny z siedzibą w Belgii. Posiada ponad 5 mln mkw. powierzchni magazynowej w 160 lokalizacjach na całym świecie. We Wrocławiu będzie zlokalizowana druga platforma logistyczna świadcząca usługi dla jednej z sieci handlowych. Pierwszą lokalizacją grupy w Polsce jest Kutno, gdzie jesienią Katoen Natie zakupił obiekty logistyczne o powierzchni 40 tys. mkw. wraz z 42 silosami.

- Ten projekt to pierwszy krok do obecności naszego sektora Consumer Goods & Industry w Polsce i dalej - w tej części Europy. Mamy nadzieję, że szybko rozwinie się on w logistyczne centrum dla pozostałych klientów – mówi Łukasz Kacprzak, Katoen Natie.

W transakcji najemcę reprezentował Maciej Szczepański z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Prologis Park Wrocław V to centrum dystrybucyjne o powierzchni 182 303 mkw. Ulokowane 3 km. na południowy zachód od Węzła Bielańskiego, pomiędzy autostradą A4 a drogą E261, przylega do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych.