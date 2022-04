Globalworth wchodzi w magazyny

Pierwszy projekt magazynowy Globalworth i CATTED zostanie zrealizowany na działce o powierzchni 45 tys. mkw. w rumuńskim Ștefăneșt. W ramach współpracy przejęty zostanie także wybudowny przez CATTED park logistyczny w mieście Chitila.

"Dążąc do dywersyfikacji portfela, Globalworth skoncentruje się wraz z nowym partnerem na małych jednostkach biznesowych i opracuje nową koncepcję na rynku rumuńskim, oferującą większą elastyczność i możliwości ekspansji w porównaniu z tradycyjnymi magazynami logistycznymi" - czytamy w komunikacie.

Business Park Ștefănești położony będzie w północnej części Bukaresztu. W ramach projektu powstaną trzy obiekty przemysłowe o łącznej powierzchni najmu 18 tys. mkw., rozmieszczone na działce o powierzchni 45 tys. mkw. Budynki będą oferować ok. 24 lokali o powierzchni magazynowej od 500 do 1500 mkw.

Business Park Chitila zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Bukaresztu. Projekt składa się z 13 budynków o łącznej powierzchni najmu 7 tys. mkw., rozmieszczonych na działce o powierzchni 18 tys. mkw. W halach znajdują się powierzchnie magazynowe o powierzchni od 200 do 600 mkw. oraz powierzchnie biurowe od 50 do 180 mkw.

- Śledząc rozwój branży e-commerce zidentyfikowaliśmy nowy cel o dużym potencjale - małe i średnie firmy poszukujące nowoczesnych powierzchni magazynowych. Znalezienie solidnego partnera, firmy Catted, zachęciło nas do inwestowania w tym nowym kierunku - mówi Mihai Zaharia, Globalworth Romania Head of Investments and Globalworth Group Capital Markets Director.