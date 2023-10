GLP, międzynarodowa firma z sektora nieruchomości logistycznych, buduje w podkrakowskich Niepołomicach. Wyłącznym najemcą GLP Kraków III będzie MCG EastBridge z grupy Maszoński Logistic.

Centrum będzie mieć powierzchnię ponad 56 tys. mkw.

Centrum będzie gotowe w II kw. 2024 roku.

Będzie to jeden z największych projektów magazynowych realizowanych obecnie w Małopolsce.

GLP Kraków III powstaje na blisko 12,4 hektarach w bezpośrednim sąsiedztwie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej oraz licznych zakładów produkcyjnych. Budynek został zaprojektowany pod kątem wsparcia międzynarodowej logistyki, usług składu celnego czy obsługi branży e-commerce. Oprócz nowoczesnego magazynu, pracownicy administracyjni MCG EastBridge będą mieli do użytku również biuro o powierzchni ponad 1,2 tys. mkw.

GLP Kraków III Logistics Centre. Fot. Mat. pras.

Zdecydowaliśmy się na wybór Krakowa, ponieważ w naszej opinii rynek ten posiada ogromny potencjał logistyczny z uwagi na dostęp do autostrady A4 stanowiącej część III transeuropejskiego korytarza transportowego. Trasa biegnie od portu Calais we Francji do wschodnich krańców Kazachstanu, czyli w ostatnim czasie jednej z najistotniejszych tranzytowo lokalizacji w Europie. Możliwość prowadzenia operacji logistycznych spod Krakowa jest zatem szczególnie istotna zarówno w kontekście rozwoju naszej firmy, a także planowanych działań w państwach ościennych - mówi Mirosław Maszoński, Prezes Maszoński Logistic.

Lokalizacja GLP Kraków III zapewnia łatwy dojazd do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75. Dodatkowym ułatwieniem jest bliskość stacji kolejowej w Podłężu, skąd w 25 minut można dojechać do centrum Krakowa.

GLP Kraków III jest realizowane zgodnie z kryteriami certyfikacji BREEAM na poziomie „Very Good” oraz w wysokim standardzie wyróżniającym wszystkie nowopowstające obiekty GLP. Budynek zaoferuje możliwość składowania towarów do wysokości 12 metrów w świetle i posadzkę o nośności 7,5 tony na metr kwadratowy. Dach zostanie przygotowany do montażu instalacji fotowoltaicznej, a zwiększona liczba świetlików zapewni doświetlenie wnętrza hali naturalnym światłem. Przewidziano też tereny zielone, stacje ładowania aut elektrycznych oraz przestrzeń do odpoczynku dla pracowników i kierowców.

Nasza inwestycja, z której już w przyszłym roku skorzysta firma MCG EastBridge, to duża wartość dla lokalnej gospodarki. Realizacja tego projektu przyczyni się do zmiany zdegradowanego terenu w nowoczesne centrum logistyczne. W GLP Kraków III sięgniemy po rozwiązania energooszczędne, efektywne i wspierające codzienną pracę naszego klienta. Jestem przekonany, że MCG EastBridge znajdzie tu najlepsze warunki do rozwoju – mówi Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager GLP.

W procesie wynajmu całej powierzchni GLP Kraków III przez MCG EastBridge doradzała firma Axi Immo. Była to największa pod względem metrażu transakcja na polskim rynku magazynowym w I połowie 2023 roku.

Generalnym wykonawcą GLP Kraków III Logistics Centre jest firma Antczak.

