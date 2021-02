GLP buduje nowe centrum logistyczne

Firma GLP, pół roku od rozpoczęcia działalności w Europie Centralnej, rozpoczęła budowę nowego centrum logistycznego na Górnym Śląsku. W Lędzinach, bezpośrednio przy trasie ekspresowej S1 powstaną obiekty magazynowo-produkcyjne o docelowej powierzchni ponad 110 tys. mkw. To jedna z najnowocześniejszych inwestycji tego typu w Polsce – budynki będą wyższe niż typowe magazyny, bardziej ekologiczne i lepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów.

Prace na działce położonej bezpośrednio przy węźle trasy ekspresowej S1, 10 minut od autostrady A4, już się rozpoczęły. Do połowy tego roku powstanie tam 37 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej oraz biurowej, która jest już częściowo wynajęta. Generalnym wykonawcą projektu jest firma CFE, która współpracowała z GLP przy budowie obiektu typu BTS dla Valeo w Skawinie.

- Cieszę się, że możemy po raz kolejny współpracować z GLP przy realizacji nowoczesnego centrum logistycznego. Projekt ten doskonale wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju Together We Go Green – mówi Bruno Lambrecht, Dyrektor Generalny CFE.

Projekt w Lędzinach jest realizowany zgodnie z GLP Design Standard. Oznacza to m.in., że budynki wyróżnią się wysokością składowania zwiększoną do 12 metrów i przygotowaniem dachu do instalacji paneli fotowoltaicznych. Rozwiązania te pozwolą najemcom na efektywniejsze wykorzystanie zajmowanej powierzchni i uzyskanie realnych oszczędności.

Ponadto hale będą miały pogłębioną do 24 metrów strefę kompletacji, dodatkowe doświetlenie naturalnym światłem oraz zwiększoną nośność posadzki (7,5 tony/mkw.). Zainstalowany zostanie również system Smart Metering pozwalający klientom na bieżąco kontrolować zużycie mediów, np. przez smartfona. Przed częściami biurowymi zostaną ustawione ładowarki dla samochodów elektrycznych, a przy wjeździe na teren parku powstanie przystanek autobusowy. Park logistyczny GLP w Lędzinach zostanie wybudowany zgodnie z wymaganiami certyfikacji ekologicznej BREEAM na poziomie „very good”.

- Górny Śląsk jest dla nas jednym z najważniejszych rynków na logistyczno-przemysłowej mapie Polski. W najbliższej przyszłości zamierzamy dynamicznie się tutaj rozwijać i uruchamiać kolejne projekty – mówi Marcin Żuchniewicz, Business Development Manager odpowiedzialny za region Górnego Śląska w GLP Poland.

W zależności od potrzeb klientów, GLP może w każdej chwili rozpocząć realizację pozostałych budynków na terenie parku.