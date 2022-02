GLP, MLP, Panattoni inwestują na lubelskim rynku magazynowym

Ostatnie lata to okres wzmożonej aktywności deweloperskiej na lubelskim rynku magazynowym. Powierzchnie ulokowali tu najwięksi międzynarodowi gracze jak: GLP, MLP czy też największy deweloper Panattoni, który stale powiększa podaż A-klasowych obiektów magazynowych w Lublinie i okolicy. Tylko w ciągu czterech ostatnich lat zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej tego rynku podwoiły się i wynoszą obecnie już 319 tys. mkw.

Lublin to dziewiąte miasto pod względem liczby ludności w Polsce, najprężniej rozwijający się ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. Miasto powszechnie kojarzone ze skokowym postępem zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, który pozwolił mu dołączyć do stawki najatrakcyjniejszych do życia i prowadzenia biznesu polskich miast. Potencjał Lublina jest zauważalny również na tle całego regionu Europy Centralnej i Wschodniej.

Lublin, jako stolica województwa lubelskiego, stanowi dominujący ośrodek polityczny i gospodarczy dla całego regionu. Lubelski Obszar Funkcjonalny skupia ponad 600 tys. mieszkańców miasta oraz ściśle powiązanych komunikacyjnie gmin ościennych, które na bazie sieci współpracy współtworzą doskonale prosperujący organizm metropolitalny.

Lublin stanowi najważniejszy węzeł komunikacyjny w regionie za sprawą położonego blisko miasta portu lotniczego oraz krzyżujących się tu dróg krajowych, które już wkrótce staną się częścią transgranicznej siatki połączeń drogowych. Miasto przecinają 3 drogi ekspresowe: S12 (Piotrków Trybunalski - Dorohusk), S17 – (Warszawa – Lublin - Hrebenne) i S19 (przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy Polski od Kuźnicy Białostockiej do południowych granic Polski – Barwinek), która jest jednocześnie częścią trasy Via Carpatia budowanej międzynarodowej drogi europejskiej łączonej Kłajpedę (Litwa) z Salonikami (Grecja).

Europejski szlak komunikacyjny będzie przebiegać przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Inwestycja w Polsce ma mieć długość około 700 km i będzie częścią ważnego szlaku komunikacyjnego łączącego polskie i litewskie porty z południem Europy jak rumuńskim portem w Konstancy (Morze Czarne) czy Salonikami w Grecji (Morze Egejskie). Stale rozbudowująca i jednocześnie poprawiająca się infrastruktura drogowa, jak też położenie przy wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej ułatwia inwestorom lokowanie powierzchni logistycznych blisko atrakcyjnych rynków zbytu (m.in. Ukraina).

Mapa Via Carpatia. Fot. mat. Cushman & Wakefield