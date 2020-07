GLP na fali

W pierwszej połowie br. firma GLP podpisała na całym świecie umowy na ok. 8,9 mln mkw. powierzchni logistycznych, co stanowi wzrost o 41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Wskutek pandemii, szczególny popyt na budynki magazynowe wykazuje sektor e-commerce. Firmy prowadzące handel online zajmują obecnie ok. 40 proc. przestrzeni logistycznych dostępnych we wszystkich obiektach GLP. Jeszcze pięć lat temu odsetek ten wynosił ok. 20-25 proc.

Do głównych klientów pozyskanych przez GLP w Europie należą: XPO we Francji, Bleckmann i Focus International w Wielkiej Brytanii, a także ID Logistics oraz jedna z wiodących firm e-commerce w Niemczech. Łącznie podmioty te wynajęły blisko 220 tys. mkw. powierzchni.

W analizowanym okresie GLP sfinalizowało też transakcję zakupu portfela wysokiej jakości nieruchomości logistycznych Grupy Goodman w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech, która sprawiła, że firma jest już obecna na aż 11 rynkach w Europie.

Ponad 385 tys. mkw. powierzchni logistycznych zostało wynajętych przez GLP w Brazylii, co stanowi wzrost o 106% w ujęciu rok do roku, z czego 74% stanowiły umowy przedłużenia najmu lub dobrania dodatkowej przestrzeni. Do grona klientów GLP dołączył m.in. jeden z największych graczy sektora e-commerce w Ameryce Południowej oraz jedna z największych globalnych firm logistycznych.

W Chinach GLP zawarło nowe lub przedłużone umowy na ok. 7,4 mln mkw. – wzrost o 48% rok do roku. Statystycznie oznacza to, że każdego dnia firma wynajęła w tym kraju aż 80 tys. mkw. powierzchni logistycznej! Do takiego wyniku przyczynił się głównie wzrost zapotrzebowania ze strony firm 3PL, e-commerce oraz sektora spożywczego (w tym zamówień online).

W Japonii GLP sfinalizowało 42 umowy na łącznie ok. 632 tys. mkw. powierzchni logistycznych – wzrost o 17% rok do roku. W przypadku Kraju Kwitnącej Wiśni, potrzeby magazynowe sektora e-commerce stanowiły w analizowanym okresie ok. 34% łącznego popytu na budynki GLP. Do największych transakcji należał przednajem 100 tys. mkw. w projekcie GLP ALFALINK Sagamihara IV zlokalizowanym w obszarze metropolitalnym Tokio. GLP ALFALINK to nowa marka w Japonii, którą sygnowane są budynki zaprojektowane tak, aby zoptymalizować efektywność operacyjną i umożliwić firmom skoncentrowanie całości procesów – od produkcji towaru po jego dostawę do klienta końcowego – w jednym miejscu.

Realizowane obecnie parki GLP ALFALINK Sagamihara (650 tys. mkw.) i GLP ALFALINK Nagareyama (900 tys. mkw.) to dwa największe obiekty tego typu w Japonii.

Z kolei zainteresowanie przestrzeniami logistycznymi GLP na rynku indyjskim w ostatnich sześciu miesiącach potroiło się w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku. W budynkach IndoSpace (joint venture GLP) wynajęto 238 tys. mkw. – oprócz e-commerce i 3PL, wśród klientów dominowali przedstawiciele sektora przemysłowego. Indyjski oddział GLP może pochwalić się współpracą z takimi klientami jak m.in. Amazon, Dhoot Transmission, First Cry, McWane, Rexel, BYJU’s oraz B L Harbert.

