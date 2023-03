GLP to wiodąca międzynarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości logistyczne, cyfrową infrastrukturę i energię odnawialną. W Europie Środkowo-Wschodniej działa od prawie trzech lat.

W przeciągu trzech lat GLP podwoiła portfolio w regionie.

Zarządza obecnie w Polsce, Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech budynkami o łącznej powierzchni blisko 2,5 mln mkw.

Firma planuje nowe przedsięwzięcia, które umocnią jej pozycję wśród czołowych inwestorów, deweloperów i zarządców nieruchomości w sektorze logistycznym.

Portfel nieruchomości GLP w Europie Środkowo-Wschodniej liczy już 64 gotowe budynki. Korzystają z nich wiodące marki e-commerce, FMCG, 3PL oraz z branży motoryzacyjnej, wymagające obiektów spełniających najwyższe standardy funkcjonalne, techniczne, a także w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ich wyróżnikiem jest również lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie środkowoeuropejskich stolic oraz innych największych aglomeracji i ośrodków przemysłowych w regionie.

Wszystkie nowe centra logistyczne GLP to budynki umożliwiające składowanie do 12 metrów wysokości, wyposażone w liczne rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu mediów, w tym smart metering oraz dachy przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych.

3GLP Park Lędziny. Fot. Mat. pras.

Firma wdraża też cyfryzację procesu projektowania, realizacji oraz zarządzania budynkami logistycznymi. Dzięki tworzeniu cyfrowej kopii budynku, jego cały cykl życia może być łatwiej optymalizowany pod kątem czasu, kosztów i komfortu użytkowania. Taki model sprzyja szybkiemu dostępu do całej dokumentacji budynkowej, przekładając się m.in. na szybsze lokalizowanie i naprawę ewentualnych usterek, lepsze zarządzanie gwarancjami oraz niższe zużycie mediów.

Obecnie praktycznie 100 proc. powierzchni w budynkach GLP w Europie Środkowo-Wschodniej jest wynajęte. Firma aktywnie monitoruje i wdraża możliwości rozwoju związane ze stabilnym popytem na wysokiej klasy powierzchni logistyczne, planując m.in. rozbudowę istniejących parków w pobliżu Budapesztu, Bratysławy, Wrocławia oraz w Lędzinach.

Obserwujemy stałe zainteresowanie naszymi budynkami, co przekłada się na współpracę z około 125 klientami w regionie, w tym głównymi graczami w rosnącym segmencie e-commerce. Popyt na nowoczesne powierzchnie wspierające nowoczesną logistykę i lekką produkcję jest stabilny, napędzany przez globalne trendy konsumpcyjne i zmiany łańcuchów dostaw w skutek pandemii i wojny w Ukrainie. Kraje, w których działamy różnią się pod względem wyzwań, związanych np. z wielkością i chłonnością poszczególnych rynków oraz dostępnością gruntów inwestycyjnych, jednak co do zasady wciąż zapewniają nam możliwości rozwoju – komentuje Błażej Ciesielczak, Regional Director CEE w GLP.

Wrocław V Logistics Centre. Fot. Mat. pras.

W Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech GLP dysponuje potencjałem do stworzenia kolejnego miliona metrów kwadratowych powierzchni w budynkach, które wyróżniają się energooszczędnością oraz rozwiązaniami potwierdzonymi międzynarodowymi certyfikatami proekologicznymi. Wśród następnych projektów będzie m.in. rozbudowa popularnego Sziget Logistics Centre II na przedmieściach Budapesztu (110 tys. mkw.), Bratislava Business Zone (pięć energooszczędnych budynków z dodatkową przestrzenią wystawienniczą i handlową – łącznie 130 tys. mkw. przy bratysławskim lotnisku), a także nowe etapy parków logistycznych w podwrocławskich Magnicach (docelowo 300 tys. mkw. w kluczowym ośrodku e-commerce w południowo-wschodniej Polsce) oraz w Lędzinach koło Tychów (planowana rozbudowa o 200 tys. mkw. oraz stworzenie infrastruktury drogowej i zieleni z myślą o użytkownikach oraz lokalnej społeczności).

Bratislava Business Zone. Fot. Mat. pras.

GLP wyróżnia długofalowe spojrzenie na nieruchomości, które tworzy. Budynki pozostają w naszym portfelu na dłużej i zarządzają nimi osobiście nasi specjaliści. Takie podejście sprzyja rozwijaniu mocnych relacji z klientami, a także szczególnej trosce o jakość budynków na etapie ich realizacji i codziennego funkcjonowania. W ramach GLP istnieje tez wiele linii biznesowych komplementarnych do naszej działalności w branży nieruchomości – jak rozwój robotyki czy źródeł zielonej energii – które już są i będą coraz bardziej powszechne w naszych budynkach – mówi Marek Jandous Investment and Asset Manager, CEE w GLP.

