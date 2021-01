GLP wprowadza podwyższony standard w magazynach

GLP Design Standard od 2020 roku jest wdrażany we wszystkich krajach w Europie, w których działa firma. To przede wszystkim rozwiązania zapewniające bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni do codziennych operacji logistycznych oraz sprzyjające niższemu zużyciu mediów, redukcji śladu węglowego, większej bioróżnorodności i lepszemu zdrowiu pracowników.

Plany GLP na najbliższy rok obejmują rozbudowę Pomorskiego Centrum Logistycznego, położonego obok Głębokowodnego Terminala Kontenerowego DCT w Gdańsku, o piątą halę (39 tys. mkw. powierzchni najmu), a także rozpoczęcie nowych inwestycji w Lędzinach koło Tychów (docelowo 110 tys. mkw.) oraz podwrocławskich Magnicach (230 tys. mkw.). Firma posiada w Polsce bank ziemi, który umożliwia jej podwojenie portfela gotowych nieruchomości poprzez realizację budynków o łącznej powierzchni około miliona metrów kwadratowych.

- Nasza praktyka współpracy z klientami pokazuje, że coraz więcej z nich oczekuje rozwiązań dotychczas dostępnych głównie w obiektach powstających na specjalne zamówienie. Biorąc pod uwagę dynamikę rynku i zwiększony popyt na powierzchnie magazynowe w związku z pandemią, uważamy, że to dobry czas na wyznaczenie w Polsce nowego standardu budynków spekulacyjnych, opartego na europejskich doświadczeniach GLP – mówi Jarosław Czechowicz, Country Manager GLP Poland.

GLP ma już za sobą pilotażowy projekt zrealizowany w nowym standardzie – to Warsaw II Logistics Centre o powierzchni 32 tys. mkw. w podwarszawskich Wypędach. Co znajdą w nim najemcy? W skrócie: więcej miejsca do składowania na takiej samej powierzchni, jaką musieliby wynająć w typowej hali, układ przestrzenny ułatwiający operacje logistyczne, a także spore oszczędności dzięki niższemu zużyciu mediów.

Dwa metry robią różnicę

Podstawowym atutem budynków GLP realizowanych w nowym standardzie jest ich wysokość – o dwa metry większa niż w typowych obiektach logistycznych powstających spekulacyjnie. Dwanaście metrów wysokości wewnątrz hali oznacza, że użytkownicy zyskują dodatkowy poziom składowania na takiej samej powierzchni magazynu, co może wygenerować nawet 20% oszczędności na wynajmie.