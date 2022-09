Firma Shein otworzy duże centrum dystrybucyjne w GLP Wrocław V Logistics Centre.

GLP wynajęła 40 tys. mkw. powierzchni w GLP Wrocław V Logistics Centre.

Nowym najemcą jest Shein firma e-commerce.

Shein do końca roku planuje otwarcie centrum dystrybucji na Europę Środkowo-Wschodnią.

Shein to założona w 2012 roku międzynarodowa firma e-commerce, sprzedającą produkty modowe i lifestylowe. Obecnie Shein zatrudnia blisko 10 tys. pracowników w ponad 150 krajach. Firma korzysta z rozwiązań technologicznych, które ułatwiają komunikację z dostawcami, usprawniając łańcuch dostaw i zmniejszając zużycie surowców w procesach produkcyjnych.

Jesteśmy w pełni zaangażowani w budowę nowego centrum dystrybucyjnego, w którym do połowy 2023 roku chcemy zatrudnić ponad tysiąc osób. Zgodnie z misją Shein – uczynić piękno mody dostępnym dla wszystkich – zamierzamy poszerzać naszą obecność na różnych rynkach na świecie, aby zapewnić jeszcze lepsze usługi konsumentom i przyczyniać się do rozwoju lokalnych gospodarek – deklarują przedstawiciele Shein.

Firma Shein zajmie miejsce w GLP Wrocław. Fot. mat. pras.

Centrum dystrybucyjne Shein w GLP Wrocław V Logistics Centre znajduje się na skrzyżowaniu tras ułatwiających dostarczanie produktów do klientów w Polsce, Niemczech i Czechach. Pobliski węzeł drogi S8 zapewnia łatwy dojazd do autostrad A4 i A8, a także do dróg ekspresowych S3 i S5. Pracownicy skorzystają z dogodnych połączeń autobusowych i kolejowych z centrum Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.

Z radością witamy Shein we Wrocławiu. Nasz budynek będzie wspierał działalność firmy oraz jej rozwój i sieć dystrybucji w regionie. To ważna transakcja dla rynku e-commerce w Polsce, a zarazem kolejny etap udanej, długofalowej współpracy GLP z Shein – firmą, która korzysta już z naszej przestrzeni logistycznej m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach i Brazylii - mówi Michał Szczepaniak, Business Development Manager GLP odpowiedzialny za projekt.

GLP Wrocław V Logistics Centre pamięta o środowisku

GLP Wrocław V Logistics Centre będzie wyposażone w rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu energii. Oświetleniem wewnątrz 12-metrowych budynków będzie można sterować za pomocą systemu DALI, a zapotrzebowanie na światło sztuczne będzie mniejsze dzięki dodatkowym świetlikom dachowym. Drogi dojazdowe i parkingi na terenie inwestycji zostaną doświetlone lampami LED. Przewidziano też możliwość montażu paneli fotowoltaicznych, odpowiednio przygotowując dachy budynków.

Wszyscy najemcy będą mogli na bieżąco kontrolować zużycie prądu, a także gazu i wody dzięki tzw. smart meteringowi. Dane otrzymane za pośrednictwem tego systemu umożliwią wprowadzanie indywidualnych rozwiązań pozwalających zmniejszać wydatki na media.

GLP Wrocław V Logistics Centre to projekt magazynowy realizowany obecnie w aglomeracji wrocławskiej. Docelową powstaną tu budynki o łącznej powierzchni około 240 tys. mkw., certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”.

