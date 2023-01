GLP, międzynarodowa firma specjalizująca się w inwestycjach w nieruchomości logistyczne, cyfrową infrastrukturę i energię odnawialną, oddała do użytku kolejny obiekt w bliskim sąsiedztwie Warszawy.

GLP Warsaw V Logistics Centre ma powierzchnię 24 tys. mkw.

Znajduje się tuż obok węzła autostrady A2 „Grodzisk Mazowiecki”.

Wyłącznym najemcą budynku będzie firma logistyczna No Limit.

Dzięki zakończeniu realizacji projektu Warsaw V, GLP dysponuje na Mazowszu już ponad 160 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Pięć parków logistycznych znajdujących się w portfolio GLP w tej części Polski wyróżnia się strategicznym położeniem tuż obok głównych transeuropejskich szlaków transportowych.

GLP Warsaw V Logistics Centre.

Oddane do użytku GLP Warsaw V Logistics Centre jest w pełni wynajęte – 24 tys. mkw. powierzchni logistycznej oraz biurowej zajęła firma No Limit, która od ponad 30 lat rozwija międzynarodowe usługi w zakresie logistyki kontraktowej, magazynowania, dystrybucji oraz transportu.

Inwestycja ta jest odpowiedzią na nowe projekty oraz rosnące zapotrzebowanie naszych klientów logistyki kontraktowej w zakresie ich rozwoju w regionie CEE. Uwarunkowania techniczne jak i dobra lokalizacja magazynu wpisują się w strategię No Limit i umacniają naszą pozycję w rejonie centralnym w Polsce. Operacje prowadzone w obiekcie w oparciu o najnowocześniejsze technologie automatyki magazynowej umożliwią nam poszerzenie zakresu usług i zwiększą efektywność organizowanych procesów. To bardzo ważny krok dla naszej organizacji - mówi Mariusz Rączka, Dyrektor Business Unit Logistyka w No Limit.

Wnętrze GLP Warsaw V Logistics Centre.

Okolice Warszawy to dla nas naturalne miejsce rozwoju w odpowiedzi na oczekiwania klientów, którym zaawansowane technologicznie, zlokalizowane przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych budynki dają przewagę konkurencyjną. Dlatego niebawem rozpoczniemy realizację 39 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Starym Koniku, przy węźle autostrady A2 – komentuje Magdalena Górska-Wojtas, Business Development Manager w GLP.

Wszystkie nowe centra logistyczne GLP to budynki umożliwiające składowanie do 12 metrów wysokości, wyposażone w liczne rozwiązania sprzyjające oszczędzaniu mediów, w tym smart metering oraz dachy przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych.

Generalnym wykonawcą GLP Warsaw V Logistics Centre była firma CFE, a klienta reprezentowała agencja Space4Logistics.

