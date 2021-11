GLS dowozi na rowerach we Wrocławiu, przetestuje stolicę

Do tej pory rowerowy kurier dostarczył już ok. 25 tys. paczek.

– Sprawdził się doskonale. Dlatego teraz wprowadzamy kolejne rowery kurierskie. W strefach z ograniczeniami dla ruchu kołowego jest to rozwiązanie optymalne: zwinne i zeroemisyjne. Taki pojazd wjedzie wszędzie tam, gdzie dopuszczony jest ruch rowerowy. Podjedzie też bezpośrednio pod właściwy adres, bez konieczności szukania miejsca parkingowego – mówi Justyna Glaza, environmental manager w GLS Poland.

Dostawy rowerem kurierskim są elastyczne

Od tej jesieni rower kurierski w barwach GLS jeździ już we Wrocławiu. Obsługuje serce Starego Miasta – przede wszystkim ten obszar, na który samochody nie mogą wjeżdżać. Jego bazą przeładunkową będzie punkt obok wrocławskiego Rynku.

W Warszawie trwa jeszcze faza testów. W stolicy pojazd tego typu będzie funkcjonował blisko centrum miasta.

– W tej części dominuje gęsta zabudowa, dostarczamy tu dużą liczbę paczek na stosunkowo małym obszarze. Rower daje kurierowi dużą łatwość przemieszczania się i jest bardzo elastycznym środkiem transportu: nie stoi w korkach i może być wielokrotnie przeładowywany – wyjaśnia Justyna Glaza.

To kolejne ekologiczne rozwiązanie w filii GLS przy ul. Fajansowej. Na co dzień operują stąd e-vany kurierskie, obiekt jest wyposażony w ładowarki do samochodów elektrycznych oraz panele fotowoltaiczne. Poza tym, 100 proc.energii czerpie z OZE, podobnie jak blisko 20 oddziałów GLS Poland w całym kraju, w tym największe obiekty, jak sortownie pod Warszawą i w Strykowie pod Łodzią.

Flota coraz bardziej ekologiczna

W tym i przyszłym roku GLS Poland wprowadzi łącznie 15 rowerów kurierskich.

– Wchodzimy na drogę do neutralności klimatycznej. To kluczowy punkt naszej strategii. Rowery kurierskie znakomicie wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Oczywiście zawsze analizujemy lokalne uwarunkowania. Wprowadzamy rowery tam, gdzie stanowią optymalne rozwiązanie również z punktu widzenia potrzeb oraz wygody naszych klientów. Jest to doskonały przykład na to, że cele proekologiczne mogą harmonijnie współgrać z biznesowymi – mówi Justyna Glaza.

Zauważa, że kurier poruszający się rowerem w Krakowie spotyka się z pozytywnymi reakcjami: – Nasi klienci doceniają wygodę tego rozwiązania i fakt, że nie emituje ani spalin, ani hałasu. Korzyści ekologiczne są bardzo wymierne. Wykorzystanie tylko tego jednego roweru do regularnej obsługi przesyłek pozwoliło oszczędzić ok. 15 ton emisji CO2. Wynika to

z faktu, że dostarczenie każdej paczki to przeciętnie 1,3 kg CO2, z czego połowa przypada na tzw. ostatnią milę, czyli finalny etap dostawy.