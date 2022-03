GLS planuje otworzyć ok. 20 oddziałów

Najnowsza filia GLS Poland znajduje się w Zamościu przy ul. Strefowej 9. Jest wyposażona w 32 bramy kurierskie, trzy bramy rozładunkowo-załadunkowe oraz magazyn o powierzchni 900 mkw. W ciągu trzech lat operator kurierski planuje otworzyć ok. 20 kolejnych oddziałów w całym kraju.

Przepustowość obiektu w Zamościu wynosi 6 tys. przesyłek dziennie. Paczki będzie codziennie obsługiwało ok. 20 kurierów oraz dwa samochody wahadłowe.

GLS intensywnie rozwija również sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka. W tej chwili dostępnych jest ok. 4,5 tys. tego rodzaju punktów w całej Polsce.

GLS ma w planach również budowę nowego centrum regionalnego, które będzie zlokalizowane na Górnym Śląsku, a w nieco dalszej perspektywie budowę nowej centralnej sortowni.

Filia w Zamościu jest zlokalizowana w miejscu z dobrym dostępem do dróg krajowych nr 17 i 74.

– Oddział w Zamościu znajduje się niemal w równej odległości od naszych filii w Lublinie i Przemyślu. Będzie obsługiwał przede wszystkim południową część województwa lubelskiego. Systematycznie zagęszczamy sieć operacyjną, by była jak najbardziej elastyczna. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącego wolumenu przesyłek B2C. Chcemy być jak najbliżej klientów. Ich oczekiwania i potrzeby są w centrum naszej uwagi, i jest to punkt odniesienia również w przypadku planowania inwestycji infrastrukturalnych – mówi Małgorzata Markowska, promotion & communication manager w GLS Poland.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z tego powodu GLS intensywnie rozwija również sieć punktów nadania i odbioru Szybka Paczka. W tej chwili dostępnych jest ok. 4500 tego rodzaju punktów w całej Polsce. Działają w modelu shop-in-shop, czyli w istniejących sklepach lub punktach usługowych, bardzo dobrze zlokalizowanych komunikacyjnie, z godzinami otwarcia dogodnymi dla nadawców i odbiorców indywidualnych. Dodatkowo GLS prowadzi firmowe punkty Szybkiej Paczki zlokalizowane w samych centrach Krakowa i Wrocławia oraz na os. Oświecenia w Poznaniu.

GLS stawia na konsekwentny rozwój na polskim rynku

Rozbudowa infrastruktury bazowej jest kluczowym elementem strategii rozwoju firmy. W 2020 r. GLS Poland otworzył trzy nowe filie, a w ubiegłym roku kolejne cztery. Aktualnie, łącznie z nowym oddziałem w Zamościu, ma już 46 tego typu obiektów. To nie koniec inwestycji w tym zakresie. Firma ma w planach również budowę nowego centrum regionalnego, które będzie zlokalizowane na Górnym Śląsku, a w nieco dalszej perspektywie budowę nowej centralnej sortowni.

– Zakładamy, że będzie działać już w latach 2023-24. Zamierzamy też sukcesywnie otwierać nowe filie, zarówno własne, jak i partnerskie. W ciągu trzech lat chcemy ich mieć dodatkowo ok. 20, a więc blisko 50 proc. więcej niż obecnie – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Podkreśla, że firma planuje inwestycje w wieloletnim cyklu. – Jeśli założymy, że w ciągu trzech lat rynek urośnie o 30 proc., to trzeba odpowiednio zwiększać przepustowość i efektywność sieci operacyjnej, czyli inwestować w infrastrukturę bazową, a także rozwijać flotę oraz wdrażać narzędzia cyfrowe do dalszej optymalizacji procesów – podsumowuje Tomek Zwiercan.