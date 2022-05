Gomez bierze więcej w centrum dystrybucyjnym w Swadzimiu

Gomez S.A. wzmacnia swoje zaplecze logistyczno-magazynowe w zachodniej Polsce i zwiększa powierzchnię magazynową do 12 tys. mkw. w Panattoni Park Poznań IX. W procesie negocjowania warunków najmu firmie Gomez doradzali eksperci JLL.

Gomez zwiększa przestrzeń do 12 tys. mkw.

Magazyn Gomez to trzy kluczowe strefy: przyjęć, wysyłki, zwrotów i reklamacji.

Panattoni Park Poznań IX utrzymuje zaufanie Gomez.

Firma Gomez zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej do 12 tys. mkw., która docelowo pomieści ponad 750 000 sztuk asortymentu. W procesie negocjacji firmę Gomez reprezentowali eksperci międzynarodowej firmy doradczej JLL.

- Decyzja o zwiększeniu powierzchni magazynowej jest naturalną konsekwencją naszej ekspansji. Zależy nam na tym, aby zasoby magazynowe, którymi dysponujemy były adekwatne do skali naszej działalności. Tylko w ten sposób będziemy mogli zapewnić kompleksową obsługę każdego z rynków, a nasze produkty będą jeszcze szybciej docierały do klientów - mówi Michał Dobicki, prezes zarządu Gomez.

Organizacja magazynu Gomez w oparciu o trzy kluczowe strefy: przyjęć, wysyłki, zwrotów i reklamacji, pozwala zwiększyć możliwości dystrybucyjne i zapewnić jeszcze sprawniejszą obsługę zamówień. W przyszłości firma planuje dalszy rozwój infrastruktury magazynowej oraz robotyzację wybranych procesów.

- Zachowujemy ciągłość funkcjonowania tego konceptu jednocześnie zwiększając nasze zasoby magazynowe. Zależy nam na scentralizowaniu wszystkich procesów, co pozwoli nam przygotować się na dynamiczne wzrosty wolumenów zamówień w najpopularniejszych okresach sprzedażowych w ciągu roku - dodaje Michał Dobicki.

Centrum dystrybucyjne w Swadzimiu realizuje także dostawy do salonów stacjonarnych Gomez, zlokalizowanych w Poznaniu i Warszawie.

Magazyny ulokowane w okolicach Poznania to popularna destynacja wśród firm z branży e-commerce. Obecnie ten sektor zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem aktywności. W ciągu ostatnich dwóch lat jego udział w całkowitym popycie europejskim wzrósł z 12 proc. do 23 proc. Jednocześnie rejon Poznania razem z Górnym Śląskiem cechuje największa podaż w branży magazynowej.

- Dla marki Gomez kluczowym kryterium w procesie poszukiwania nowej powierzchni była lokalizacja. Położenie magazynu w pobliżu głównej siedziby firmy, która znajduje się w Suchym Lesie oraz salonu stacjonarnego w Poznaniu, to gwarancja łatwej komunikacji oraz sprawnego łańcucha dostaw. Centrum dystrybucyjne w Swadzimiu to obiekt dobrze znany najemcy ze względu na wcześniejszą współpracę, która rozpoczęła się w 2019 roku, a decyzja o uruchomieniu w nim dodatkowej przestrzeni magazynowej, pozwoli zapewnić profesjonalne zaplecze, do dalszej ekspansji firmy Gomez. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać naszego klienta w tym procesie - mówi Ewa Foryś, Konsultant w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL.