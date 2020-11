Gorąco na rynku magazynowym. Popyt wciąż rośnie

Wolumen transakcji na rynku magazynowym w okresie od stycznia do września 2020 roku wyniósł prawie 3,7 mln mkw. Tylko w trzecim kwartale wynajęto 1,3 mln mkw. powierzchni - to o 1 proc. więcej niż w drugim kwartale, o 21 proc. więcej niż w pierwszym kwartale br. i o 31 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - wynika z raportu firmy Cresa Polska.

Największy udział procentowy miały w nim nowe umowy najmu (48 proc.), a w dalszej kolejności renegocjacje (28 proc.), umowy dotyczące obiektów BTS (19 proc.) oraz ekspansje (5 proc.). Najbardziej aktywnymi najemcami były firmy z sektora handlowego, e-commerce i operatorzy logistyczni 3PL (Third Party Logistics), którzy odpowiadali w analizowanym okresie łącznie za ponad połowę popytu brutto.

Największymi transakcjami zawartymi od początku 2020 roku były: wynajęcie przez poufnego najemcę z branży e-commerce 200 400 mkw. w Panattoni BTS Świebodzin (II kw.) oraz umowa najmu 67,5 tys. mkw. w kompleksie 7R BTS Radzymin podpisana przez najemcę z sektora handlowego (III kw.).

- Polska osiągnęła kolejny ważny etap pod względem ilości nowoczesnej powierzchni magazynowej, której zasoby w trzecim kwartale przekroczyły poziom 20 mln mkw. Utrzymująca się silna dynamika podaży i popytu będzie sprzyjać dalszemu rozwojowi rynku magazynowego w Polsce, przekładając się na wolumen transakcji, liczbę nowych inwestycji, a także dostępność produktów – mówi Tom Listowski, Partner, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cresa.

Zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowej wzrosły na koniec września do 20,2 mln mkw., czyli powiększyły się w ciągu roku o 15 proc. Średnioroczne tempo wzrostu na przestrzeni ostatnich 5 lat wynosi 16 proc.

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku na rynek magazynowo-przemysłowy trafiło ponad 1,7 mln mkw., z czego najwięcej w trzecim kwartale – prawie 676 tys. mkw. Największy wzrost nowej podaży odnotowano w województwie śląskim oraz dolnośląskim, w których pojawiło się odpowiednio 410 tys. mkw. i 367,4 tys. mkw. nowej podaży.

Na koniec września w budowie wciąż pozostawało 1,5 mln mkw., z czego około 444 tys. mkw., czyli 29 proc., to powierzchnia budowana na zasadach spekulacyjnych. Najwięcej nowej powierzchni magazynowo-przemysłowej powstaje w województwie śląskim i mazowieckim. Trzema największymi realizowanymi projektami są: Panattoni BTS Świebodzin, rozbudowa Prologis Park Janki oraz Panattoni Park Gdańsk Airport.

- Udział pustostanów w istniejących zasobach wyniósł 8,5 proc. na koniec trzeciego kwartału, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku o 2 p.p., natomiast w stosunku do drugiego kwartału wzrósł on o 1,5 p.p. - mówi Iga Kraśniewska, Research Manager w dziale badań i doradztwa Cresa Polska. - Wzrost współczynnika pustostanów na koniec trzeciego kwartału wynika przede wszystkim z efektu zwiększonej bazy, do czego przyczyniła się nowa podaż, której kulminacja przypadła właśnie na okres od lipca do września - dodaje ekspertka.

Najwyższe wskaźniki powierzchni niewynajętej występowały w województwie świętokrzyskim (20,6 proc.) oraz śląskim (11 proc.).