Gorący III kwartał dla Panattoni Europe. E-Commerce i produkcją napędzają popyt

W Europie praca wre. Pod koniec III kw. br. Panattoni budowało aż 1,5 mln m kw. nowej powierzchni. Deweloper staje się coraz mocniejszym graczem nie tylko w Niemczech, ale i w Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie przedsiębiorstwo kontynuowało budowę Wakefield 515 – największego magazynu spekulacyjnego na północy kraju. Budynek o powierzchni ok. 48 000 m kw. znajdzie się w doskonałej lokalizacji i otrzyma szereg rozwiązań technologicznych i ekologicznych, w tym system zbierania wody deszczowej. Na „wyspach” deweloper realizuje także drugą fazę inwestycji w Crewe Commercial Park, dobudowując do istniejących 22 000 m kw. kolejne 28 000 m kw.

W Niemczech, oprócz rozpoczęcia budowy piątego już w kraju centrum dystrybucyjnego dla firmy Amazon w Jade Weser Park, Panattoni kontynuowało m.in. swoje dwa bardzo ważne projekty spekulacyjne. Pierwszy z nich w Verden, obejmuje budowę dwóch hal o łącznej powierzchni ok. 60 000m kw., a realizacja w Essen to ponad 20 000 m kw. Obie inwestycje są przykładem projektów brownfiled. Praca wre również w Ladenburgu, gdzie powstaje obiekt logistyczny dla firmy Neska. Ponad 54 000 m kw. obejmą zaawansowany technologicznie magazyn, w którym działać będą m.in. półautomatyczne wózki do obsługi wąskich korytarzy, a na dachu budynku zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Panattoni aktywnie działało również w Czechach



Firma ukończyła szereg realizacji, w tym: inteligentną fabrykę dla Grupy Kion w Panattoni Park Stribro o powierzchni 25 000 m kw., a najbardziej ekologiczny obiekt przemysłowy w Europie – Panattoni Park Cheb South, przeszedł certyfikacje BREEAM na poziomie Outstanding.

Działo się również w Niderlandach i Hiszpanii



Pomimo, że w tych dwóch europejskich lokalizacjach Panattoni działa niespełna rok, już dziś deweloper wyraźnie zaznaczył swoją obecność. W III kwartale niderlandzki oddział Panattoni realizował - ultranowoczesne centrum dystrybucyjne w Venlo South o łącznej powierzchni ponad 43 000 m kw., a także rozpoczął budowę bardzo ważnego projektu Ridderkerk w południowym Rotterdamie o docelowej powierzchni 40 000 m kw. W Hiszpani również w budowie były dwa projekty - park przemysłowy o powierzchni 28 400 m kw. w hiszpańskiej miejscowości Torija, tuż obok autostrady A2 (Madryt - Barcelona) i park logistyczny o powierzchni 34 000 mkw. w Vitorii, strategicznej lokalizacji w transporcie drogowym pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a resztą Europy. W przypadku obu tych krajów Panattoni planuje intensyfikację aktywności, chociażby ze względu na bardzo dobre prognozy rozwoju e-commerce w tych lokalizacjach.

