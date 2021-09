Górny Śląsk magazynami stoi. Potwierdzają to liczby

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Górnym Śląsku wynajęto 1,1 mln mkw. powierzchni magazynowej

Za ponad 50 proc. popytu na magazyny na Górnym Śląsku odpowiadały sieci handlowe i produkcja

Górny Śląsk korzysta na silnym rozwoju sektora logistycznego napędzanego przez e-commerce

Całkowity wolumen najmu na górnośląskim rynku magazynowym na koniec czerwca 2021 r. osiągnął wynik 552 tys. mkw. (+39,1 proc. vs I poł. 2020 r.). Wartość uzyskana w okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. tj. 355 tys. mkw. była wyższa niż najlepszy dotychczasowy wynik uzyskany w III kw. 2020 r. (353 tys. mkw.) i w ostatnich 5-ciu latach. Wartym odnotowania jest fakt, że od III kw. 2020 r. do II kw. 2021 r. popyt brutto wyniósł 1,1 mln mkw. i był to drugi po Warszawie wynik w skali kraju.

Największe transakcje

Wśród największych wybranych transakcji w tym okresie znalazły się trzy umowy firmy Panattoni, w których deweloper dostarczy budynki BTS o powierzchni 82,2 tys. mkw. dla globalnego gracza e-commerce (II kw. 2021) w Gorzyczkach, 60,8 tys. mkw. dla firmy Action w Tychach (III kw. 2020) i 50,3 tys. mkw. dla firmy Weber (II kw. 2020) w Zabrzu. Z kolei poufny najemca z branży FMCG zdecydował się na przedłużenie umów najmu w parku magazynowym SEGRO LP Gliwice (45 tys. mkw. - III kw. 2020), a sieć supermarketów Auchan zdecydowała się na podpisanie nowej umowy o powierzchni 53,7 tys. mkw. w centrum logistycznym GLP Lędziny.

W okresie ostatnich 18 miesięcy za ponad 50 proc. popytu brutto na Górnym Śląsku odpowiadały sieci handlowe (38 proc.) i produkcja (19 proc.), a na kolejnych miejscach uplasowały się e-commerce (16 proc.), logistyka (12 proc.) i motoryzacja (8 proc.).