Green&Joy rozwija się w Trójmieście

Green&Joy posiada wieloletnie doświadczenie w hurtowej sprzedaży artykułów i sprzętu ogrodniczego. Firma została założona w 2009 roku i od tamtej pory zaopatruje zarówno sklepy i centra ogrodnicze, jak i szkółki roślin oraz firmy projektujące ogrody. Green&Joy Gdańsk to nie tylko hurtownia nawozów i sprzętu ogrodniczego, ale przede wszystkim jedna z najnowocześniejszych hurtowni ogrodniczych w Polsce – współpracują z największymi dostawcami branży ogrodniczej.

- Naszym klientom zapewniamy bogatą ofertę artykułów ogrodniczych i środków do pielęgnacji roślin, a także profesjonalna obsługę na każdym etapie współpracy. Świadczymy usługi dla Klientów prowadzących działalność gospodarczą - Sklepy i Centra Ogrodnicze - oraz dokonujących zakupu również na rzecz instytucji, biur czy urzędów. Gwarantujemy obsługę wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy utożsamiają się z firmą. Cechuje nas przede wszystkim proaktywność, szybkość reakcji i elastyczność w podejściu do klienta - podkreśla Tomasz Południak, dyrektor zarządzający Green&Joy.

Panattoni Europe może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, realizacji oraz zarządzaniu powierzchniami przemysłowymi. Pierwsze europejskie biuro Panattoni zostało otwarte w Polsce w 2005 r. Od początku swojej działalności, deweloper zrealizował w Polsce projekty magazynowe o łącznej powierzchni ponad 8,5 miliona metrów kwadratowych, co czyni ich liderem na europejskim rynku nieruchomości przemysłowych. Wybór Panattoni Park Tricity West nie był przypadkowy - jest to park dystrybucyjny składający się z dwóch hal magazynowych klasy A o łącznej powierzchni ok. 41 tys. mkw. Park oferuje możliwość wynajęcia powierzchni magazynowo-produkcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta z różnych branż. Wydzielone jednostki odpowiadają potrzebom logistyki, dystrybucji, składowania czy produkcji. Panattoni Park Tricity West oferuje najwyższą jakość powierzchni magazynowej oraz biurowej, jak również najnowocześniejsze rozwiązania składowania towarów. Najważniejszym jednak atutem parku jest jego doskonała lokalizacja w sąsiedztwie dróg ekspresowych S6, S7 oraz autostrady A1, co zapewnia idealne warunki dla firm, które kładą nacisk na sprawny transport. Atutem lokalizacji jest nie tylko możliwość dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy. Równie istotne jest podejście dewelopera do każdego projektu i nowej umowy.

