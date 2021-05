Grembox rośnie w parku Panattoni

Grembox specjalizuje się w dystrybucji szerokiej gamy opakowań kartonowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej obsługi firm z branży e-commerce Firma ma swoją siedzibę w Rudzie Śląskiej, gdzie zdecydowała się wynająć prawie 10 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej.

- W ostatnim czasie firma Grembox rozwinęła swoją działalność, przez co zapotrzebowanie na nową powierzchnię wzrosło. Kompleks Panattoni był dla naszego Klienta najlepszą opcją, ponieważ jest dogodnie zlokalizowany i oferuje elastyczne warunki kształtowania modułów magazynowych. Mamy nadzieję, że dzięki tak szybkiemu rozwojowi firmy nasza współpraca obejmie w przyszłości kolejne lokalizacje – mówi Daniel Kempa, Associate, Cushman & Wakefield.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Będąc jednym z największych sklepów internetowych w Polsce w branży opakowaniowej, który swoją ofertę dedykuje segmentowi B2B, tj. innym mniejszym i średnim sklepom internetowym poszukującym kompleksowych rozwiązań do pakowania swoich przesyłek, doświadczyliśmy w ostatnim czasie znaczącego wzrostu zainteresowania naszą ofertą. Pandemia przyspieszyła rozwój e-commercu, co wygenerowało zapotrzebowanie na kolejną powierzchnię magazynową i biurową. Korzystając z pomocy i doradztwa Cushman & Wakefield udało nam się zabezpieczyć wymaganą powierzchnię niedaleko naszej głównej siedziby, co znacznie ułatwi nam logistykę wewnętrzną i pozwoli dalej dynamicznie rosnąć – mówi Piotr Caban, Członek Zarządu Grembox.

Panattoni Park Ruda Śląska III to dwa budynki magazynowe klasy A o powierzchni 71 050 mkw., odpowiadające na potrzeby klientów z różnych branż. Wyposażony jest w obszerne place manewrowe, bramy „zero” oraz oświetlenie LED. Obiekt spełnia kryteria jakości potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”. Lokalizacja parku zapewnia dostęp do kluczowych arterii komunikacyjnych w regionie.