International Industrial Properties sprzedała w Niemczech nieruchomość logistyczną typu single-let. Jest to druga transakcja firmy w Niemczech, pierwsza została zrealizowana w czerwcu ubiegłego roku.

International Industrial Properties (IIProp) to platforma logistyczna.

Koncentruje się na inwestowaniu w powierzchnie przemysłowe i logistyczne na kluczowych rynkach europejskich.

Jest własnością Madison International Realty i Griffin Capital Partners.

W pełni wynajęta nieruchomość o powierzchni 13 927 mkw. GLA zlokalizowana jest w regionie Badenii-Wirtembergii, w mieście Neuenburg am Rhein. Projekt powstał w pobliżu autostrady A5, która zapewnia połączenie z obszarami miejskimi Bazylei, Fryburga, Strasburga i Stuttgartu oraz jest częścią centrum logistycznego Górnego Renu.

- Postrzegamy Niemcy jako kluczowy kierunek naszej międzynarodowej strategii rozwoju. Po licznych sukcesach naszej skupionej na polskim rynku platformy logistycznej ELI, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność na inne kraje europejskie i nabyliśmy wiele logistycznych projektów deweloperskich w Niemczech, Francji, Holandii, Austrii, Włoszech i Hiszpanii. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, sprzedaż tej nieruchomości jest naszą kolejną zakończoną transakcją w Niemczech w tym roku, a trzecią w ciągu mniej niż 18 miesięcy. Na początku 2023 roku zwiększyliśmy naszą aktywność w Niemczech, inicjując transakcję i przejmując wraz z Wing większościowy pakiet udziałów w Bauwert AG – deweloperze mieszkaniowo-biurowym z siedzibą w Berlinie - powiedział Nebil Senman, współwłaściciel i partner zarządzający w Griffin Capital Partners.

Park logistyczny w Neuenburgu to nieruchomość typu single-let, której głównym najemcą jest firma Hornbach Baumarkt AG, działająca w branży DIY w Niemczech i regionie DACH. Obiekt przeznaczony jest do obsługi szwajcarskiej sieci handlowej należącej do najemcy. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z nowoczesnymi standardami środowiskowymi. Budynek jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu ekologicznego na poziomie DGNB Gold Standard. Oprócz zielonego certyfikatu, w nieruchomości wdrożono szereg rozwiązań proekologicznych, między innymi systemy fotowoltaiczne, tereny zielone na dachu, system recyklingu wody deszczowej oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wraz z naszym wieloletnim partnerem Griffin Capital Partners udało nam się sfinalizować kolejną transakcję na europejskim rynku logistycznym. Wierzymy, że w najbliższych miesiącach będziemy dalej czerpać korzyści z naszej udanej współpracy, dostarczając nowoczesne, zrównoważone i ekologiczne nieruchomości logistyczne na kluczowych rynkach europejskich - mówi Diana Shieh, dyrektor zarządzająca w Madison International Realty.

– Logistyka wciąż stanowi trzon naszej działalności. Pomimo niepewnego i wymagającego otoczenia makroekonomicznego, wciąż obserwujemy znaczny popyt na wysokiej jakości powierzchnie magazynowe w najlepszych lokalizacjach, a nasza strategia rozwoju IIProp odpowiada na tę potrzebę. Transakcja to kolejny dowód, że mimo zmiennych warunków rynkowych tworzymy najwyższej klasy aktywa, w pełni wynajęte najemcom z mocnym standingiem finansowym, atrakcyjne dla inwestorów i gwarantujące odpowiedni zwrot z inwestycji - komentuje Maciej Dyjas, współwłaściciel i partner zarządzający w Griffin Capital Partners.

