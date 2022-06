Griffin i Madison mają na koncie pierwszą transakcję w Niemczech

Platforma rozpoczęła również realizację dwóch nowych projektów deweloperskich - w niemieckich miastach Neuenburg nad Renem i Bensheim, które zostały w pełni wynajęte.

To pierwsza transakcja sprzedaży aktywów IIProp w Niemczech.

Obecnie portfel nieruchomości zabezpieczonych pod budowę oraz w trakcie budowy IIProp obejmuje ponad 350 tys. mkw. powierzchni najmu nowoczesnych nieruchomości logistycznych w Hiszpanii, Polsce, Holandii i Niemczech.

Dwa sprzedane projekty typu BTS o łącznej powierzchni 20 tys. mkw. są zlokalizowane w niemieckich miastach Wenden i Salzgitter i służą najemcy jako regionalne centra dystrybucyjne. Aktywa są objęte długoterminowymi umowami najmu i zostały wybudowane wspólnie z Panattoni - firma pełniła rolę Development Managera w procesie inwestycyjnym. Finansowanie inwestycji zapewniły Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) i Sparkasse Hannover.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Niecały rok temu ogłosiliśmy wejście na niemiecki rynek logistyczny z dwoma projektami typu BTS o łącznym koszcie wytworzenia około 80 mln EUR. Cieszy nas to, że ten atrakcyjny produkt inwestycyjny znalazł nabywcę jeszcze na etapie budowy, a transakcja zamknęła się chwilę po ukończeniu procesu deweloperskiego. Nadal aktywnie dążymy do zwiększenia naszej obecności, zarówno na rynku niemieckim, jak i na innych rynkach logistycznych Europy Zachodniej. Obecnie koncentrujemy się na wejściu na rynki francuski i włoski, gdzie widzimy duży potencjał do dalszego rozwoju. Ponadto rozpoczęliśmy dwie nowe inwestycje w Niemczech, w miastach Neuenburg nad Renem i Bensheim. Projekty zostały wynajęte jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co potwierdza wysoki popyt najemców na wysokiej klasy aktywa logistyczno-przemysłowe w Europie - powiedział Nebil Senman, Managing Partner w Griffin Capital Partners.

Dwa nowe w pełni wynajęte projekty deweloperskie w niemieckim portfolio IIProp

Platforma IIProp rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów logistycznych klasy A, o łącznej powierzchni 24,2 tys. mkw, zlokalizowanych w niemieckich miastach Neuenburg nad Renem i Bensheim. Projekt w Neuenburgu został wynajęty przez wiodącą niemiecką sieć sklepów DIY. Nieruchomość mieści się w pobliżu autostrady A5, która zapewnia doskonałe połączenie z aglomeracjami Bazylei, Fryburga, Strasburga i Stuttgartu oraz jest częścią hubu logistycznego Górnego Renu.

Drugi projekt, zlokalizowany w Bensheim, został wynajęty dostawcy usług farmaceutycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem rynkowym. Inwestycja powstaje w pobliżu węzła logistycznego obszaru metropolitalnego Ren-Neckar, w pobliżu autostrad A5 i A67, które zapewniają doskonałe połączenie z miastami Mannheim i Frankfurt.

Oba projekty zostały w pełni wynajęte jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na podstawie długoterminowych umów najmu i mają zostać oddane do użytku w I kwartale 2023 r. Inwestycje są realizowane zgodnie z certyfikatem ekologicznym DGNB na poziomie „Gold”. Zrównoważone rozwiązania zastosowane w projektach obejmują systemy fotowoltaiczne, zieleń na dachach, system recyklingu wody deszczowej oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych.

- Finalizując transakcję sprzedaży projektów w Wenden i Salzgitter udało nam się wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę na rynku logistycznym. Jednocześnie sprzedane projekty zostały niemal natychmiast zastąpione przez dwie nowe inwestycje, w pełni wynajęte na etapie przygotowania projektu. Nasza współpraca z Panattoni w dalszym ciągu skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości aktywów logistycznych na kluczowych europejskich rynkach, które są pożądane zarówno przez inwestorów, jak i najemców. Kontynuujemy naszą współpracę z Panattoni i zamierzamy zwiększać naszą obecność w sektorze logistycznym w całej Europie - powiedział Maciej Dyjas, Partner Zarządzający w Griffin Capital Partners.

- Cieszymy się z możliwości rozszerzenia naszej współpracy z Griffin Capital Partners. Po sukcesie platformy ELI w Polsce, szukaliśmy atrakcyjnych możliwości na innych rynkach Europy. Zauważyliśmy, że rynek logistyczny w Europie doświadczył bezprecedensowego wzrostu w czasie pandemii i że trend ten utrzymuje się w 2022 roku. Nasze joint venture z Griffinem, kontynuuje inwestycje na rynkach Europy Zachodniej, dążąc do stworzenia paneuropejskiej platformy i wykorzystania silnych fundamentów sektora logistycznego - powiedziała Diana Shieh, Co-Head of Portfolio and Asset Management, Managing Director w Madison International Realty.

- To przedsięwzięcie wpisuje się w naszą strategię współpracy z wyjątkowymi lokalnymi partnerami w celu wykorzystania możliwości w szybko rozwijających się sektorach i rynkach. Madison kontynuuje swoje inwestycje w sektorach takich jak logistyka i przemysł, które od wybuchu pandemii odnotowały znaczny wzrost. Cieszymy się, że będziemy kontynuować naszą udaną współpracę z Griffin Capital Partners, aby dalej rozwijać i wykorzystywać możliwości w europejskim sektorze logistycznym - powiedział Ronald Dickerman, założyciel i prezes Madison International Realty.