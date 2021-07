Griffin i Madison zrealizują wraz z Panattoni dwa projekty dla Amazona

Madison i Griffin Real Estate wraz firmą Panattoni zrealizują dwie nieruchomości typu build-to-suit o powierzchni odpowiednio ponad 7 tys. mkw. i 9,1 tys. mkw.

Obiekty zostały wynajęte firmie Amazon na okres 15 lat.

Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 80 mln euro.

Realizacje projektów dla Amazon to pierwsze znaczące inwestycje Griffin Real Estate poza Polską. Jest to zarazem drugi wspólny projekt Griffin Real Estate i Madison International Realty. Spółki nawiązały strategiczne partnerstwo w styczniu 2020 roku, w celu realizacji inwestycji w sektorze logistycznym w Polsce.

Jedna z nieruchomości zostanie wybudowana w Nadrenii Północnej-Westfalii, 70 km na wschód od Kolonii i będzie oferować bezpośrednie połączenie z autostradami A4 i A45, pomiędzy centrami realizacji zamówień firmy Amazon w Koblencji, Dortmundzie i Werne. Druga nieruchomość zostanie wybudowana 70 km na południowy wschód od największego miasta Dolnej Saksonii - Hanoweru oraz w pobliżu Wolfsburga (55 km na wschód), gdzie krzyżują się ważne połączenia północ-południe (A7) i zachód-wschód (A2).

Projekty zostały zaplanowane jako inwestycje build-to-suit, realizowane zgodnie z wymaganiami firmy Amazon w celu dostosowania do szczególnych potrzeb najemcy. Planowany termin oddania do użytku pierwszej inwestycji to koniec 2021 roku, a kolejnej to wiosna 2022 roku. Umowy najmu z firmą Amazon zostały podpisane na okres 15 lat.

- Realizacja dwóch pierwszych inwestycji w Niemczech jest dla Griffin Real Estate kamieniem milowym w ekspansji zagranicznej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wejścia firmy na dynamiczny i obiecujący niemiecki rynek logistyczny. Początkowo koncentrowaliśmy naszą działalność na rynku polskim, jednak stale poszukujemy także atrakcyjnych możliwości rozwoju naszej międzynarodowej działalności, również na rynkach takich jak Hiszpania i Holandia - powiedział Nebil Senman, Partner Zarządzający w Griffin Real Estate.