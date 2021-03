Griffin sprzedaje, południowoafrykański fundusz kupuje i wchodzi do Polski

Przedmiotem transakcji są dwa parki logistyczne – Waimea Logistic Park Bydgoszcz i Waimea Logistic Park Stargard, którego właścicielem było Griffin Property Finance, platforma finansowa zarządzana przez Griffin Real Estate, inwestora typu private equity specjalizującego się w sektorze nieruchomości. Waimea Logistic Park Bydgoszcz to 48 300 m kw. istniejącej powierzchni magazynowej z możliwością ekspansji do całkowitej powierzchni 91 000 m kw. GLA. Waimea Logistic Park Stargard natomiast składa się z istniejącej hali o powierzchni 11 500 m kw., z potencjałem na budowę kolejnych metrów do osiągnięcia docelowo powierzchni ok. 80 000 m kw. Oba projekty są świetnie zlokalizowane w ramach regionalnych stref przemysłowych w sąsiedztwie ważnych aglomeracji miejskich. Bliskość dróg ekspresowych oraz autostrad pozwala na szybki transport towarów, a bliskość zachodniej granicy powoduje duże zainteresowanie wynajmem ze strony polskich i zagranicznych firm.

- Fortress REIT jest trzecim co do wielkości REIT w RPA oraz największym właścicielem i deweloperem nieruchomości logistycznych typu core. Fortress jest również największym udziałowcem NEPI Rockcastle Plc, aktywnym w sektorze handlowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Geograficzne położenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozwinięta infrastruktura ułatwiają dostęp do rynków Europy Zachodniej i jednocześnie stanowią ważny argument za inwestowaniem w nieruchomości logistyczne w tym regionie. Odzwierciedla to dynamikę naszego rynku, na którym też doświadczamy rozwoju logistyki, a co za tym idzie naszą strategię. Fortress koncentruje się na nabywaniu i budowaniu najnowocześniejszych parków logistycznych i wierzymy, że w połączeniu z naszym doświadczeniem w logistyce, zarówno w procesie deweloperskim jak i budowlanym, ta akwizycja jest dla nas dopiero początkiem drogi – skomentował Steve Brown, CEO, Fortress REIT.

- To duża satysfakcja, że oba projekty, które od początku wspieraliśmy kapitałowo, i dla których zapewniliśmy finansowanie, zostały tak dobrze przyjęte przez rynek, czego dowodem jest pełna komercjalizacja. To kolejny przykład projektu, który odnosi ponadprzeciętne korzyści dzięki zaangażowaniu Griffin Property Finance. Jesteśmy przekonani, że oba projekty mają duży potencjał deweloperski i zyskają uznanie kolejnych najemców – skomentował Przemysław Czuk, Chief Financial Officer oraz Senior Partner w Griffin Real Estate.

