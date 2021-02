Grudniowy wzrost napędził indeks REECOX Polska

W przeszłości polski rynek nieruchomości charakteryzował się ogólnie stabilnym rozwojem.

W przeglądzie rocznym 2020 widoczna jest wyraźna tendencja spadkowa wynosząca ogółem 6,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem – podobnie jak w przypadku prawie wszystkich krajów uwzględnionych w REECOX. W porównaniu z trzecim kwartałem odnotowano jednak dodatni wynik na poziomie +2 proc. Tendencję wzrostową napędzał przy tym wyłącznie wzrost w grudniu (+3,3 proc.).

Szybkie ożywienie polskiego rynku akcji, które nastąpiło po wybuchu kryzysu związanego z COVID-19, miało nadal miejsce w ostatnim kwartale 2020 roku. Gwałtowny spadek polskiego głównego indeksu WIG 20 w październiku (-11,5 proc.) został szybko odrobiony dwucyfrowym wzrostem w listopadzie (+20,7 proc.) oraz wzrostem o 8,4 proc. w grudniu, tym samym kończąc czwarty kwartał na poziomie 1.983 punktów.

Zyskał również indeks nieruchomości WIG Developers, który wzrósł o 11 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem, chociaż ta pozytywna tendencja została na krótko przerwana przez gwałtowny spadek o 7,8 proc. w październiku. W przeciwieństwie do polskich indeksów giełdowych, w czwartym kwartale odnotowano lekkie załamanie wskaźnika nastrojów gospodarczych (ESI). Pomimo pozytywnego tempa wzrostu w październiku i grudniu wynik kwartalny był ogólnie ujemny (-1,7 proc.) ze względu na znaczny spadek o 12,9 proc. w listopadzie. Wartość tego wskaźnika wyniosła 76,6 punktów, co oznacza, że do poziomu z początku roku wynoszącego przeszło 100 punktów jest jeszcze daleko.

- W ostatnich latach nieruchomości biurowe były najbardziej popularnym rodzajem aktywów w Polsce. Do zmiany profilu inwestycji przyczyniła się w szczególności pandemia COVID-19: obecnie bardziej niż kiedykolwiek rozchwytywane są projekty logistyczne. Tylko w 2020 roku zasoby nowoczesnej powierzchni logistycznej wyniosły 20 mln metrów kwadratowych, a inwestycje dokonane w tym obszarze opiewały na 2,6 mld euro. Dla porównania, w sektorze biurowym zainwestowano jedynie 1,9 mld euro. Również w tym roku spodziewamy się, że wiodącym sektorem będą właśnie nieruchomości logistyczne. Nowe trendy można zauważyć w sektorze mieszkaniowym, gdzie dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się nowoczesne projekty co-livingowe. Tam, gdzie wcześniej koncentrowano się na inwestycjach w mieszkania własnościowe, teraz w centrum uwagi znajdują się mieszkania na wynajem. Udało się już zawrzeć pierwsze duże transakcje z międzynarodowymi inwestorami. W 2020 roku wartość łącznego wolumenu inwestycji wyniosła 5,3 mld euro. Chociaż oznacza to spadek o około 30 proc., jest to solidny wynik, biorąc pod uwagę wpływ pandemii - komentuje Beata Latoszek, dyrektor przedstawicielstwa Banku Deutsche Hypo w Warszawie.