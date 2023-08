Grupa Antczak wybuduje magazyn o powierzchni ponad 10 tys. m kw. na terenie 7R Park Lublin.

To kolejny obiekt realizowany przez spółkę przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie.

Łącznie generalny wykonawca dostarczy deweloperowi prawie 17 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych.

Obecnie, także na terenie 7R Park Lublin, Grupa Antczak realizuje rozbudowę hali DC4.

Umowa o generalne wykonawstwo, podpisana przez Grupę Antczak z 7R, dotyczy budowy hali DC3 na terenie parku magazynowego przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Obiekt będzie miał powierzchnię 10 150 mkw. Wysokość składowania wyniesie 10 m, a nośność posadzki – 7 ton na mkw. Termin zakończenia budowy zaplanowano na marzec 2024 roku.

Obecnie, także na terenie 7R Park Lublin, Grupa Antczak realizuje rozbudowę hali DC4. Powierzchnia rozbudowy wynosi 6,7 tys. mkw. Obiekt zostanie przekazany inwestorowi do końca sierpnia br.

Kontynuujemy naszą wieloletnią współpracę z 7R, dzięki której rejon Małopolski i Lubelszczyzny wzbogaca się o nowoczesną, zaawansowaną technologicznie i przyjazną środowisku powierzchnię magazynową. Kolejny projekt, które zrealizujemy wspólnie, pokazuje, jak ważne jest zaufanie i partnerska współpraca na linii inwestor – generalny wykonawca. Cieszę się, że Grupa Antczak jest dziś partnerem pierwszego wyboru w realizacji złożonych, ciekawych i pełnych wyzwań projektów logistycznych – podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

7R Park Lublin to nowoczesny park magazynowy klasy A o łącznej docelowej powierzchni około 110 tys. mkw. Projekt jest objęty certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. Położenie inwestycji w przemysłowej części miasta, blisko obwodnicy Lublina, zapewnia nie tylko wygodny dostęp do dróg ekspresowych, ale też znakomite połączenie drogowe dla takich sektorów, jak FMCG i TSL.

