Grupa Antczak zakończyła prace przy budowie NOHO Logistic Park przy ul. Christo Botewa w Krakowie. Centrum logistyczne będzie jedynym tego typu obiektem magazynowo-produkcyjnym zlokalizowanym bardzo blisko centrum Krakowa.

NOHO Logistic Park powstało w krakowskiej dzielnicy Rybitwy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S7, będącej wschodnią obwodnicą miasta oraz węzła Bieżanów autostrady A4.

W ramach tej inwestycji wybudowano cztery hale o łącznej powierzchni najmu około 28,5 tys. mkw.

W NOHO Logistic Parku są zarówno siedziby sklepów internetowych, biura z częścią sprzedażową, hale magazynowe, a nawet chłodnia i mroźnia.

Obiekt zaplanowano tak, aby dostosować go do potrzeb i oczekiwań przyszłych najemców. W praktyce oznaczało to, że wysokość hal wynosi 8,5 m, a wysokość składowania – 6 m, czyli mniej niż w standardowych wielkopowierzchniowych tego typu obiektach.

NOHO Logistic Park zgodnie z założeniem dewelopera ma strukturę najmu bardzo elastyczną. Najmniejszy z modułów oferowanych najemcom ma powierzchnię 785 mkw. Każdy posiada także własne zaplecze socjalno-biurowe.

Specyfika kompleksu czterech obiektów wynika z faktu jego przeznaczenia.

Ta lokalizacja sprawia, że NOHO Logistic Park jest jedynym tego typu obiektem magazynowo-produkcyjnym zlokalizowanym tak blisko centrum Krakowa.

Ze względu na fakt, iż rozwijająca się dynamicznie aglomeracja krakowska generuje coraz większe potrzeby konsumpcyjne w zakresie różnych dóbr, to właśnie z tego miejsca producenci i dostawcy mają lepsze i szybsze możliwości dotarcia do finalnego odbiorcy z towarem, niż z dużych, ulokowanych poza miastami magazynów.

– mówi Dominik Wróbel, dyrektor krakowskiego oddziału grupy Antczak.

– Specyfika prowadzonych przez najemców biznesów, czasem bardzo odległa, oznaczała także poważne wyzwania w zakresie docelowego wykończenia. Inaczej bowiem buduje się moduł dla potrzeb ekspozycyjnych, czy standardowego składowania, a jeszcze inaczej dla działalności chłodniczej. Wprowadzanie indywidualnych rozwiązań w poszczególnych halach wymagało czasu, precyzji ale też i ścisłej koordynacji z innymi realizowanymi pracami budowlanymi. Finalny efekt robi wrażenie w środku, ale i na zewnątrz, swoim oryginalnym, nietypowym, jak dla takich obiektów wyglądem – mówi Dominik Wróbel, dyrektor krakowskiego oddziału grupy Antczak.

Interesujący design magazynu

NOHO Logistic charakteryzuje się bardzo intersującym designem i zastosowanymi połączeniami kolorów elewacji. Chodziło o to, aby z racji bliskiego sąsiedztwa z centrum miasta przełamywać standard wizualny charakterystyczny dla budynków magazynowo-logistycznych.

Ważne jest także i to, aby obiekty przemysłowe, plastycznie wpisywały się w obszar miejski i pobliskie tereny mieszkaniowe. Na terenie centrum logistycznego z myślą o jego pracownikach i klientach umiejscowiono ładowarki do samochodów elektrycznych, dogodne parkingi przy każdej z czterech hal oraz stworzono specjalne „zielone miejsce” do relaksu z odpowiednim stanowiskiem dla food tracków.

Piąty obiekt logistyczny dla grupy Antczak

Zakończona realizacja NOHO Logistic Park to już piąty obiekt logistyczny zrealizowany przez krakowski oddział grupy Antczak i kolejny oddany do użytku w strategicznym dla całej grupy sektorze magazynowo-przemysłowym.

Grupa Antczak jako generalny wykonawca realizuje inwestycje dla kluczowych deweloperów powierzchni magazynowych w Polsce, jak Panattoni, 7R, czy GLP oraz dla takich inwestorów, jak Nestle, Pratt & Whitney, MAKRO Metro Group, Politechnika Warszawska, TVN, IKEA, Carrefour, Raben, Energa czy Grundig.

