Grupa BIK oddaje pierwsze magazyny pod Wrocławiem

Biuro Inwestycji Kapitałowych dodało nowy punkt na liście gotowych centrów logistycznych na polskim rynku. Najnowsza inwestycja BIK Park Wrocław I powstała w Nowej Wsi Wrocławskiej w gminie Kąty Wrocławskie, w sąsiedztwie zjazdu z autostrady A4 przy węźle Pietrzykowice. W ramach zrealizowanego I etapu budowy, do użytkowania zostało oddanych 25.000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Docelowa powierzchnia magazynowa oraz biurowa nowej inwestycji wyniesie około 47.000 m2 na gruncie o powierzchni 11,7 ha.

–mInwestycja została zrealizowana bardzo sprawnie, szybko oraz zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Otrzymaliśmy już także wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia potrzebne na użytkowanie obiektu. Umożliwiło nam to przekazanie gotowych powierzchni naszemu głównemu najemcy. Oficjalne otwarcie nowego centrum magazynowego odbędzie się natomiast pod koniec marca br. – powiedział Krzysztof Mucha, Business Development Manager z Biura Inwestycji Kapitałowych. – W inwestycji zastosowaliśmy innowacyjne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Zamontowaliśmy m.in. system monitoringu służący do ciągłej kontroli dachów płaskich oraz zapobiegania ich przeciążeniom. Obiekt jest również dostosowany do możliwości zainstalowania stacji do ładowania samochodów elektrycznych – dodał.

– W nowej inwestycji mamy obecnie do wynajęcia 9.500 m2 gotowej powierzchni magazynowej. Prowadzimy rozmowy z zainteresowanymi podmiotami. Z kolei w ramach planowanej rozbudowy parku logistycznego oferujemy kolejne 22.000 m2nowoczesnej powierzchni magazynowej. Rozpoczęcie budowy II etapu powinno nastąpić jeszcze w tym roku – podkreślił Krzysztof Mucha.

Grupa zarządza aktualnie czterema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II, Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu (Hala nr 5) oraz BIK Park Wrocław I o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności Grupa BIK zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Obecnie w portfelu spółki znajduje się Retail Park Karpacka w Bielsku – Białej o powierzchni najmu prawie 7,0 tys. m2.