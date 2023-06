Specjalizująca się w dostarczaniu przekładek i palet z tworzywa sztucznego Grupa Cartonplast przedłuża umowę najmu ponad 3650 mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Logicor Mysłowice.

Logicor Mysłowice to centrum logistyczne znajdujące się na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Najemcę w procesie renegocjacji reprezentowała firma doradcza Newmark Polska.

Grupa Cartonplast rozpoczęła działalność w 1967 r. we Włoszech jako spółka Karton S.p.A. Aktualnie jest to wiodące międzynarodowe przedsiębiorstwo obsługujące ponad 5000 klientów. Na ofertę Cartonplast składają się przekładki, palety i pokrywy z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku. Produkty te są wytrzymałe, odporne na warunki pogodowe i łatwe do utrzymania w czystości higienicznej zgodnej z HACCP. Dzięki temu mają wiele zastosowań i spełniają wymagania stawiane przez branżę spożywczą. Za sprawną obsługę klientów odpowiada ponad 750 pracowników zatrudnionych w wielu lokalizacjach w Europie, Ameryce Południowej, Australii i Afryce.

Do pozostania w dotychczasowej lokalizacji naszego Klienta zachęciły atrakcyjne warunki najmu. Możliwość dalszego użytkowania parku magazynowego oznacza dodatkowe oszczędności, gdyż firma unika kosztów związanych z relokacją – mówi Michał Kozar, Senior Associate w Dziale Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych firmy Newmark Polska. - Cieszymy się, że Grupa Cartonplast uznała nas za zaufanego partnera i powierzyła nam zadanie wynegocjowania jak najlepszych warunków w ramach przedłużenia umowy.

Logicor Mysłowice to nowoczesne centrum logistyczne znajdujące się na terenie największego okręgu przemysłowego w Polsce – Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Lokalizacja w pobliżu węzła komunikacyjnego łączącego trasy A4, E40 i S1 sprawia, że z magazynów można prowadzić dystrybucję zarówno krajową, jak i międzynarodową. Ponieważ obiekt mieści się zaledwie 2 km od centrum Mysłowic, najemcy nie mają problemu ze znalezieniem doświadczonych pracowników.

