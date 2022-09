W związku z rozwojem Grupy Hager na polskim rynku, firma zdecydowała się na wybudowanie nowoczesnej fabryki w Bieruniu, która pozwoli jej na zwiększenie mocy produkcyjnych i rozwinięcie portfolio produktów. Nowy zakład produkcyjny dostarczy firma Panattoni – lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie. Całkowita powierzchnia przekroczy 21 tys. m.kw. – z czego 16 tys. m.kw. zostanie przeznaczone na cele magazynowe oraz produkcyjne.

Obiekt powstaje w formule BTO i zostanie oddany do użytku w połowie 2023 roku. Budynek zakładu w Bieruniu będzie jednym z najnowocześniejszych w Grupie Hager – spełni wytyczne jakie nakłada certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. W nowej fabryce zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, dzięki czemu w procesie produkcyjnym wykorzystywana będzie też zielona energia.

Nie jest to pierwsza realizacja Panattoni dla Grupy Hager – firmy współpracują ze sobą od 7 lat. Deweloper w 2015 roku wybudował zakład produkcyjny Hager w Sosnowcu, gdzie 4 lata później przedsiębiorstwo dokonało ekspansji o ponad 100 procent.

Wieloletnia współpraca i sprawne realizacje mniejszych powierzchni utwierdziły firmę Hager, w przekonaniu, że to Panattoni będzie idealnym partnerem w realizacji kluczowego dla rozwoju w Polsce zakładu produkcyjnego. Zakład w Bieruniu będzie kolejną fabryką uszytą na miarę klienta przez Panattoni, co w dobie nearshoringu jest ważnym sygnałem dla kolejnych firm rozważających inwestycje w Polsce. Czeka tutaj na nich partner z odpowiednim know how i portfolio – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.