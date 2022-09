Grupa Maspex zdecydowała się informować o rekrutacji do zakładu produkcyjnego w Tychach z pomocą busa, który informuje o działaniu firmy.

Swoim pomysłem na informowanie o rekrutacji firma Maspex podzieliła się na Linkedin.

"Rozpoczęliśmy promocję rekrutacji do zakładu produkcyjnego w Tychach! Po okolicy kursuje specjalny bus, którzy przypomina, dlaczego warto dołączyć do naszego zespołu. To nie tylko benefity pozapłacowe, ale także świetny zespół i praca dla znanych marek" - czytamy na Linkedin.

Potencjalni kandydaci usłyszą o rekrutacji również w lokalnych odsłonach radiostacji Radio Złote Przeboje i Radio Pogoda.

Maspex jest prywatną firmą w branży spożywczej w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

